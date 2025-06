¡Habrá séptimo! Los Pacers ganan al Thunder y fuerzan el juego decisivo en la NBA

-

Las Finales de la NBA volverán a tener un séptimo y decisivo después de casi 10 años.

Resurgiendo al borde del abismo, los Indiana Pacers machacaron este jueves 108-91 a los Oklahoma City Thunder y forzaron un séptimo y último partido de las Finales de la NBA, que se disputará el domingo.

Tyrese Haliburton (14 puntos) se sobrepuso a sus problemas musculares para guiar este heroico triunfo en Indianápolis frente a la peor versión de los Thunder y de su líder, Shai Gilgeous-Alexander (21).

El título de la NBA se definirá en un séptimo partido por primera vez desde la histórica victoria de 2016 de los Cleveland Cavaliers de LeBron James ante los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Sin sentarse en toda la segunda mitad, los 18 mil aficionados de Indianápolis vieron como su rival tiraba la toalla al retirar a sus titulares a cinco minutos del final, ya con una clara ventaja para los suyos en el marcador.

Con el viento ahora a su favor, los irreductibles Pacers están a un solo paso del primer título de su historia, pero tendrán que enfrentarse no solo a un Thunder que buscará revancha, sino a un público que estará en su contra, pues Oklahoma será la sede del último duelo de esta temporada en la NBA.