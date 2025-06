Los Indiana Pacers toman la ventaja ante el Thunder en las Finales de la NBA

-

Los Pacers aventajan la serie definitiva por el título de la NBA frente a al Thunder, gracias a una victoria cerrada en el duelo disputado en el Paycom Center de Oklahoma.

OTRAS NOTICIAS: Carlo Ancelotti salió satisfecho por su debut en Brasil

Con una canasta de Tyrese Haliburton en el último segundo, los Indiana Pacers lograron este jueves una inesperada victoria 111-110 de visita ante los favoritos Oklahoma City Thunder en el primer partido de las Finales de la NBA.

El tiro lejano de Haliburton, con 0.3 segundos en el reloj, fue la primera ocasión en la que Indiana se ponía por delante en el marcador.

Alentados por los 18.200 espectadores, los Thunder dominaron toda la noche bajo la guía de Shai Gilgeous-Alexander, que logró 38 puntos. La exhibición del canadiense, el flamante Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada, condujo a los Thunder a tener una ventaja de 15 puntos en el último cuarto.

TYRESE HALIBURTON GIVES THE PACERS THE LEAD!



GET TO ABC NOW FOR THE FINISH! pic.twitter.com/l4SPrNspGG — NBA (@NBA) June 6, 2025

Pero los Pacers, un equipo con una fe a prueba de bombas, arruinó la fiesta en el Paycom Center con un nuevo milagro de sus playoffs de ensueño.

Cinco puntos consecutivos de Andrew Nembhard y dos de Pascal Siakam acercaron a Indiana a solo un punto (110-109) a 48 segundos para el final.

Dos fallos de Gilgeous-Alexander y Jalen Williams dejaron la última posesión en manos de Haliburton que, con otra canasta inverosímil, ya había sido el héroe del primer partido de la final de la Conferencia Este contra los Knicks.

Pascal Siakam fue de las figuras del cuadro amarillo con 19 puntos, 10 rebotes y 3 asistencias.

El base, que terminó con 14 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, se decantó hacia el lado derecho del ataque, encontró separación con Cason Wallace y clavó el tiro que fulminaba a los locales.

El próximo asalto de la serie, al mejor de siete partidos, se disputará el domingo de nuevo en Oklahoma City.