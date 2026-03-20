Guatemalteco muere baleado tras presunta discusión en EE. UU.

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Martín Lucas regresaba a su casa en California, cuando discutió con un adulto mayor, quien le habría disparado.

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Un guatemalteco murió tras un tiroteo ocurrido la noche del pasado 16 de marzo en Fallbrook, California, Estados Unidos, en un hecho que se encuentra bajo investigación y que ha dejado a un sospechoso en custodia.

Según el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego, el incidente ocurrió cerca de las 8:00 p. m. (hora locaL) en un camino privado en East Mission Road, cuando Martín Lucas, de 40 años, se dirigía a casa a bordo de un picop, tras ayudar a un amigo a realizar un trabajo en la zona.

Martín Lucas regresaba a su casa, pero durante una discusión fue baleado. (Foto: Village News)

Testimonios indican que en cierto punto, los dos ocupantes del vehículo se enfrascaron en una discusión con Michael Burke, de 70 años, quien supuestamente habría amenazado a los dos hombres.

Videos difundidos en redes sociales muestran parte de la discusión, en la que el sospechoso parece forcejear con el copiloto, antes de sacar un arma y accionarla. No obstante, medios locales han señalado que dicho material estaba editado, por lo que no se ha confirmado su veracidad.

En redes sociales han surgido presuntas imágenes de la discusión. (Foto: Fox 5 San Diego)

En cualquier caso, las autoridades respondieron a la escena y al llegar encontraron sin vida a Lucas, debido a heridas de bala. En tanto, su acompañante, cuya identidad no se ha revelado, fue trasladado a un hospital, donde se recupera de lesiones que no representan un riesgo.

Acusado enfrenta cargos

Por su parte, Burke fue arrestado y enfrenta cargos por asesinato e intento de asesinato. Según reportes, él vivía en una propiedad móvil adyacente a la escena del crimen.

El propietario del lugar declaró a un medio local que empleados de la zona habían tenido problemas con el hombre por supuestos comentarios racistas.

Por el momento, el sospechoso permanece bajo custodia y el caso siguen bajo investigación para esclarecer las circunstancias del mismo.

Michael Burke permanece bajo custodia por la muerte del guatemalteco. (Foto: Village News)

*Con información de Fox 5 San Diego y Village News