Guatemalteco muere baleado tras presunta discusión en EE. UU.

Martín Lucas regresaba a su casa en California, cuando discutió con un adulto mayor, quien le habría disparado.
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Un guatemalteco murió tras un tiroteo ocurrido la noche del pasado 16 de marzo en Fallbrook, California, Estados Unidos, en un hecho que se encuentra bajo investigación y que ha dejado a un sospechoso en custodia.
Según el Departamento del Alguacil del Condado de San Diego, el incidente ocurrió cerca de las 8:00 p. m. (hora locaL) en un camino privado en East Mission Road, cuando Martín Lucas, de 40 años, se dirigía a casa a bordo de un picop, tras ayudar a un amigo a realizar un trabajo en la zona.
Testimonios indican que en cierto punto, los dos ocupantes del vehículo se enfrascaron en una discusión con Michael Burke, de 70 años, quien supuestamente habría amenazado a los dos hombres.
Videos difundidos en redes sociales muestran parte de la discusión, en la que el sospechoso parece forcejear con el copiloto, antes de sacar un arma y accionarla. No obstante, medios locales han señalado que dicho material estaba editado, por lo que no se ha confirmado su veracidad.
En cualquier caso, las autoridades respondieron a la escena y al llegar encontraron sin vida a Lucas, debido a heridas de bala. En tanto, su acompañante, cuya identidad no se ha revelado, fue trasladado a un hospital, donde se recupera de lesiones que no representan un riesgo.
Acusado enfrenta cargos
Por su parte, Burke fue arrestado y enfrenta cargos por asesinato e intento de asesinato. Según reportes, él vivía en una propiedad móvil adyacente a la escena del crimen.
El propietario del lugar declaró a un medio local que empleados de la zona habían tenido problemas con el hombre por supuestos comentarios racistas.
Por el momento, el sospechoso permanece bajo custodia y el caso siguen bajo investigación para esclarecer las circunstancias del mismo.
*Con información de Fox 5 San Diego y Village News