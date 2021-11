Sacerdote excomulgado: "Me prohibieron predicar... ahora daré charlas motivacionales"

El sacerdote ha sido señalado y la Iglesia católica lo ha excomulgado. Ante esa situación, ha querido salir a manifestarse.

El padre Nery Mijangos se manifestó en las últimas horas sobre los sucesos en los que se ha visto envuelto tras acusaciones en su contra.

A través de una publicación en redes sociales, Mijangos externó su sentir hacia su feligresía.

“En agosto de 2020 el Arzobispado me suspende por dos acusaciones en mi contra. De parte del tribunal eclesiástico, nunca me notificaron quiénes eran mis acusadores y de formas no tan claras se han limitado a decir que falté al sexto mandamiento (No cometerás actos impuros).

Primero comenzaron diciendo que mi supuesto delito era violación sexual, luego abuso, después cambiaron a abuso de autoridad, luego de oficio, al menos eso es lo que expresan todas las acusaciones escritas que me hicieron llegar. Esto desembocó, no en una excomunión como han dicho los medios de comunicación, sino en una dimisión sacerdotal, que según el derecho canónico tiene sus diferencias.

Sin embargo, se manifiesta excomunión no solo por el hecho que me prohíban toda celebración sacramental, sino porque básicamente me privan de toda participación activa en la Iglesia como servicio a la misma".

Además, Mijangos explica que es cierto que los padres Juan David Noguera y Pedro Martinello, en su calidad de vicario judicial y vicario judicial adjunto del Tribunal Eclesiástico, comparecieron ante el Ministerio Público para presentar una denuncia en su contra, pero que hasta ahora desconoce cómo ha sido tratado.

“¿Ahora de qué se me acusa?, hay un sinfín de cosas, pero sobresale los supuestos abusos sexuales a dos personas personas quienes dicen que yo les dañé de esa manera. Uno de esos hombres argumenta que tenía 23 años y el otro hombre dice que lo abusé cuando tenía 28 años. Sigo creyendo que fue una venganza por haberles expulsado de este lugar. No es como dijo un medio de comunicación que me acusa de que los abusos supuestamente los cometí contra los abuelitos que cuidamos en el hogar.

De cualquier manera, quiero que quede claro que no estoy huyendo ni escondiéndome. Me he puesto a disposición de la autoridad civil y eclesiástica, cuentan con mi plena y completa colaboración para cualquier investigación que consideren oportuna a fin que prevalezca la verdad y la justicia”, añade.

En su extenso pronunciamiento, el sacerdote se siente abandonado por su propia Iglesia, y por momentos traicionado a pesar de la labor que realiza en favor de personas menos favorecidas.

“Me prohibieron predicar y enseñar la doctrina católica en todos sus aspectos y esto bien que parece predicación, así que espero no me excomulguen ahora, porque ya no tengo espacio en mi pared para colgar otro cuadro de honor. Así que, de ahora en adelante en lugar de predicaciones me dedicaré a realizar conferencias motivacionales y en lugar de retiros espirituales, organizaré talleres de autoayuda para jóvenes y parejas de esposos… Yo por el momento en mi calidad de laico, sigo pensando que la gracia del bautismo, me basta para llegar al Cielo”, puntualiza.