Mueren por Covid-19, los padres de una internista del Roosevelt

Los padres de una internista del Hospital Roosevelt perdieron la vida a causa del Covid-19.

El centro asistencial publicó la nota de duelo, expresando el momento difícil que vive una de sus compañeras que forma parte de los héroes de primera línea.

"Expresamos nuestro más sentido pésame y nuestras muestras de condolencia a la doctora Silvia Gabriela Álvarez Rodríguez, médico del Departamento de Medicina Interna del Hospital Roosevelt por el sensible fallecimiento de sus padres", dice la publicación.

Bernardo Álvarez Morales y Vilma Cristina Rodríguez del Cid de Álvarez lucharon hasta el final con esta pandemia que cada día arrebata vidas.

"Hoy es un día negro para los Roosevelianos, no hay palabras que describan lo que sentimos. Una internista de las nuestras ha perdido a sus dos padres ventilados por #COVIDー19, no me pregunten qué edad tenían, qué comorbilidades padecían, ella está hospitalizada", escribió en redes una de las especialistas en salud del centro asistencial en redes sociales.

Hoy es un día negro para los Roosevelianos, no hay palabras que describan lo que sentimos. Una internista de las nuestras ha perdido a sus dos padres ventilados por #COVIDー19, no me pregunten qué edad tenían, qué comorbilidades padecían, ella hospitalizada. #QuédenseEnCasa — Nancy Virginia (@NancyVir) June 11, 2020

Muchos allegados y usuarios de las redes se mostraron consternados por la noticia y desearon mucha fuerza para la médico, quien según el mensaje de Twitter está hospitalizada por padecer el virus.

TE PUEDE INTERESAR: