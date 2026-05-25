Ley Antilavado: Julio Aguirre, experto panameño, explica cómo afecta la "lista gris"

-

Experto financiero advierte que retrasar la Ley Antilavado podría afectar operaciones financieras, impactaría remesas y costos para consumidores.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan de riesgo económico si el Congreso no aprueba Ley Antilavado

La experiencia de Panamá, tras ingresar a la lista gris por deficiencias en controles antilavado, sigue como un referente para otros países de la región.

Sobre este escenario y las posibles repercusiones para Guatemala, Julio Aguirre, asesor financiero internacional en normas prudenciales y prevención del lavado de dinero, advirtió sobre las repercusiones económicas y operativas que podría enfrentar Guatemala si no fortalece a tiempo su normativa contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Julio Aguirre, asesor financiero internacional en normas prudenciales y prevención del lavado de dinero, advirtió sobre las repercusiones económicas y operativas que podría enfrentar Guatemala si no fortalece a tiempo la ley antilavado. #LeyAntilavado #Congreso pic.twitter.com/7Rq9gdWmO2 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 25, 2026

Aguirre habló con Soy502 durante la realización del XXIII Encuentro Regional contra el Lavado de Dinero u otros Activos y financiamiento contra el Terroristmo (Cladit 2026), organizado por la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y la Escuela Bancaria de Guatemala (EBG).

Población afectada

Aguirre explicó que Panamá ingresó por primera vez a una "lista gris" en 2014 y que salir de ella representó un proceso complejo y con efectos directos sobre las operaciones internacionales y el sistema financiero y aunque el país logró salir en 2016, volvió a ser incluido tras detener la actualización de su normativa y perder ritmo en la aplicación de estándares internacionales.

Advierten que las remesas podrían verse afectadas si Guatemala incrementa su nivel de riesgo país. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Aguirre sostuvo que, aunque la presión internacional resulta incómoda, las consecuencias de no aprobar esta normativa terminan afectando principalmente a la población y al sector productivo. Asimismo, afirmó que la mejor estrategia es mantener actualizada la normativa y demostrar efectividad en su aplicación.

"Todos sabemos que el que haya presiones internacionales para que yo haga algo, es muy incómodo, molesta mucho, pero realmente hay una afectación hacia las personas, y esto no es solamente un tema hacia Guatemala, eso le pasó a Panamá y le ha pasado a varios países, y hemos reconocido que tenemos que mantenernos a la vanguardia, siempre haciendo que nos respeten como país, pero hay una circunstancia internacional de presión, que serían muchos países contra uno, y ahí entonces la parte de nivelarlo es en función de la normativa y de la efectividad que apliques y le demuestres que tienes", indicó Aguirre.

“ El contexto de riesgo país de ustedes hace que el manejar remesas es de mucha importancia, y si eso lo limita frente a los estándares internacionales ” Julio Aguirre , Asesor financiero internacional

Además, señaló que cuando un país entra en este tipo de listas ya no tiene libertad de manejo debido a que las exigencias internacionales aumentan de forma considerable. Por esta razón insistió en que las reformas y actualizaciones legales deben impulsarse antes de llegar a un escenario de presión externa.

Transacciones más lentas

Según Aguirre, uno de los principales impactos recae en las operaciones financieras y comerciales internacionales. Explicó que las transacciones comienzan a tardar más tiempo, los controles aumentan y las entidades internacionales trasladan esos costos adicionales al consumidor final.

Transacciones más lentas y aumento de controles pic.twitter.com/039jIhEEzB — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 25, 2026

"El costo se incrementa, porque en la medida en que internacionalmente los controles aumentan, porque están subiendo los controles por la debida diligencia empleada de un país que está en lista, esos controles se los pasan al consumidor final, generando entonces, además de tu operación es más lenta, tus costos aumentan y tu cantidad de documentos soportes van a ser mucho más fuertes en la materia operativa", expresó.

Las transacciones internacionales podrían volverse más lentas y costosas para Guatemala, según el asesor financiero. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

También alertó que Guatemala podría enfrentar dificultades en el manejo de remesas; indicó que un aumento en la percepción de riesgo internacional podría afectar directamente a las personas que dependen de estos envíos.

LEE TAMBIÉN: CACIF urge al Congreso aprobar Ley Antilavado para evitar riesgos económicos

"El contexto de riesgo país de ustedes hace que el manejar remesas es de mucha importancia, y si eso lo limita frente a los estándares internacionales, por decir, subió el riesgo de Guatemala por no estar cooperando, eso haría entonces complicación a las personas de a pie. Y también hay que considerar que todo el mundo se va a ver afectado, unos más que otros, por esas circunstancias transnacionales", agregó.

Impacto a las remesas pic.twitter.com/doEH8syWk1 — Susana Manai (@ssmanai_Soy502) May 25, 2026

Además, enfatizó que tanto gobiernos como sector privado deben mantenerse activos en las medidas de prevención.

“ Tenemos que mantenernos a la vanguardia, siempre haciendo que nos respeten como país ” Julio Aguirre Asesor financiero internacional

"Eso quiere decir que no podemos bajar la guardia, tenemos que mantenernos siempre dentro del frente de batalla, y no solamente es el gobierno, es el sector privado, por eso que asociaciones bancarias siempre se involucran mucho porque son uno de los frentes de batalla en lo que es medidas proporcionales al riesgo", concluyó.