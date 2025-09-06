Panamá afirma conocer y respetar a la Selección de Guatemala

-

Tras un empate sin goles ante Surinam, en Paramaribo, la Selección de Panamá volvió este viernes a su país y de inmediato inició la preparación para el duelo ante Guatemala.

De la mano del técnico hispano-danés Thomas Christiansen, los canaleros entrenaron a puerta cerrada en el Yappy Park y quedaron concentrados de cara al juego del próximo lunes, a las 7:30 p. m., en el estadio Rommel Fernández.

Arrancamos la Ronda Final de las Eliminatorias con un empate en Surinam .



Ahora toda la energía está puesta en el Rommel ️, este lunes frente a Guatemala y junto a nuestra gente .



¡Con nuestra gente, vamos por los tres puntos! #MásPanameñosQueNunca pic.twitter.com/KCv4QfSutc — FEPAFUT (@fepafut) September 5, 2025

"Tenemos que ser más contundentes, hacer los goles y haciendo los goles podemos conseguir los tres puntos", dijo el experimentado Érick Davis, con la mente puesta en la Bicolor.

Afirmó que no le sorprendió la victoria de El Salvador, en el Cementos Progreso. "Estaba para cualquiera de los dos, así como pasó en el partido de nosotros. Conocemos los puntos fuertes y débiles de ellos y esos esperamos atacar", sentenció.

En Panamá, destacan el regreso de su referente, Adalberto Carrasquilla, quien fue titular y jugó todo el partido ante Surinam, después de haberse perdido la Copa Oro 2025 por una lesión.