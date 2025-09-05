"Una pesadilla", Óscar Santis por la derrota ante El Salvador

-

No hay tiempo para lamentarse, Guatemala pasa página y pone la vista en Panamá, el rival más complicado del grupo, con el que toca lavarse la cara después de la dolorosa derrota ante los salvadoreños.

Todavía quedan ecos del debut. Óscar Santis no se guardó nada. "Es una pesadilla, una noche para el olvido, queda sacar las conclusiones, hay que darle vuelta a la página", expresó.

ɢᴜᴀᴛᴇᴍᴀʟᴀ (0) (1) ᴇʟ ꜱᴀʟᴠᴀᴅᴏʀ#VamosGuate #ModoSelección #UnidosGuate pic.twitter.com/DFVCxE6tVW — FFG (@fedefut_oficial) September 5, 2025

"Fue un partido muy cerrado, no aprovechamos las oportunidades que tuvimos, queda analizar y sacar la mejor conclusión. Faltan cinco partidos, hay que lavarse la cara lo más pronto posible", afirmó el delantero de la Bicolor. Fue de los pocos que habló tras el 0-1.

Santis tiene claro que Guatemala tiene tres finales seguidas como visitante: Panamá (el lunes), Surinam (10 de octubre) y El Salvador (14 de octubre).

"Fue un partido para el olvido, hay que salir a buscar los tres puntos afuera y traerlos a casa. Hay que analizar en qué fallamos, qué podemos hacer e ir a dar un golpe de visita. No hay excusas, lo hecho, hecho está. El equipo tiene que estar más unido que nunca", concluyó el jugador de Antigua.

En duda

Stheven Robles sufrió un esguince en el tobillo y el cuerpo médico de la Selección de Guatemala espera los resultados de los estudios que le realizaron para decidir si puede ser parte de la delegación que viajará a Panamá.

Las pruebas determinarán el grado de lesión del jugador de Comunicaciones, que abandonó la cancha al minuto 25 después de haber recibido una dura falta en los primeros compases del duelo ante El Salvador.