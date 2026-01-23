Panameña Oakstone Capital entra en la bolsa guatemalteca

-

Esta emisión representa un avance significativo para el mercado guatemalteco al diversificar las opciones de inversión, sumando títulos de capital a la oferta tradicional de deuda.

La empresa de origen panameño, Oakstone Capital, S.A., recibió la autorización para colocar hasta 50,000 acciones comunes en la Bolsa de Valores Nacional (BVN), marcando un nuevo precedente en el mercado de capitales en Guatemala.

Esta movida financiera busca atraer a inversionistas locales interesados en el sector inmobiliario bajo un modelo de participación directa en el capital de la empresa.

Oakstone Capital fue constituida en Panamá en abril de 2025 como un Vehículo de Propósito Especial (SPV) por iniciativa de Calidad Inmobiliaria, S.A. Su objetivo principal es la estructuración y administración de inversiones en bienes raíces, específicamente para captar fondos que permitan cubrir deudas financieras o adquirir activos estratégicos.

Oakstone Capital se dedica a la estructuración y administración de inversiones en bienes raíces. (Foto: Canva/Soy502)

Actualmente, el portafolio de la sociedad incluye propiedades de alto perfil en la Ciudad de Guatemala como Plaza Kalú, centro comercial ubicado en Condado Naranjo y Edificio Insigne, espacios de parqueo en el complejo ubicado en la zona 15.

La intención de la compañía es generar un flujo de ingresos constante a través de rentas y ventas, distribuyendo las utilidades obtenidas entre sus inversionistas a lo largo del tiempo.

Oakstone Capital busca generar ingresos constantes por medio de ventas y rentas. (Foto: Canva/Soy502)

Detalles de la oferta

Las acciones que estarán disponibles para el público guatemalteco se identifican como "Acciones Comunes Clase B con Derecho a Voto Limitado" y cotizarán bajo la clave ACCBOAKSTONE$1.

A diferencia de otros títulos, estas acciones están denominadas en dólares estadounidenses y no poseen un valor nominal previo. El precio final de los títulos se determinará en el mercado mediante un proceso de "bookbuilding" o construcción de libro de ofertas.

"Esta emisión continúa la tendencia de ofrecer al público diversas opciones de inversión, tanto de deuda como de capital", afirmó Rolando San Román, Gerente General de BVN.

La Bolsa de Valores Nacional mantiene la tendencia de ofrecer al público diversas opciones de inversión, dieron a conocer sus representantes. (Foto: BVN/Soy502)

¿Cómo participar?

La colocación será liderada por el agente de bolsa Mercado de Transacciones, S.A., que actuará como estructurador y líder de la red de agentes miembros de la BVN que decidan participar en la oferta. La vigencia de esta oferta pública es indefinida, vinculada a la vida jurídica de las acciones.

Aunque la empresa se rige por la legislación de Panamá, todas las negociaciones en el mercado secundario y la oferta pública en territorio nacional se sujetan estrictamente a la Ley del Mercado de Valores y Mercancías de Guatemala, informo la BVN.