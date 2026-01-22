Banguat presenta herramienta para analizar el PIB de forma regional y departamental

-

Cualquier usuario podrá acceder a los datos que ayudarán a la planificación de negocios y políticas públicas.

El tablero interactivo para visualizar el Producto Interno Bruto (PIB) de forma regionalizada y por departamento, fue presentado por el Banco de Guatemala (Banguat).

Con el apoyo de la nueva herramienta electrónica se pueden llevar a cabo análisis económicos y apoyar la formulación de políticas públicas individualizadas y focalizadas.

El tablero, denominado PIB regional y departamental, permitirá que cualquier usuario pueda identificar las actividades económicas predominantes y la dinámica productiva de cada departamento, además muestra la contribución de cada región y departamento al PIB nacional.

Alvaro González Ricci, presidente del Banguat y la Junta Monetaria, señaló que esta herramienta "democratiza la información económica", pues la hace accesible, comprensible y descargable para autoridades, sector privado, academia, inversionistas y ciudadanía en general.

Alvaro González Ricci, presidente del Banguat y la Junta Monetaria, indica la importancia de los datos que se vizualizan en el tablero interactivo que permite visualizar el Producto Interno Bruto (PIB) de forma regionalizada y por departamento.



Wilder López pic.twitter.com/g61NDbwty2 — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) January 22, 2026

"La experiencia internacional demuestra que las cuentas subnacionales no sólo son un ejercicio estadístico. En muchos países esta información es clave para diseñar políticas públicas más efectivas, orientar la inversión, reducir brechas territoriales y elevar la calidad del debate económico", señaló el funcionario.

Agregó que el tablero proporcionará información que constituye en una herramienta que podrá ser utilizada por embajadores o empresarios para presentada a inversionistas extranjeros para sustentar sus ofertas comerciales.

Características de la herramienta

El portal permite visualizar el peso del PIB divido en 8 regiones o los 22 departamentos, además de las actividades extraregionales, también detalla la participación de las 17 actividades económicas más importantes que mide el Banco.

Johny Gramajo, gerente económico del Banguat, explicó que la herramienta se nutre de 34 fuentes documentales y 350 indicadores individuales que juntas proporcionan más de 100 mil registros que pueden ser visualizados de forma entendible para los usuarios.

Para su diseño y elaboración el Banguat recibió apoyo de varios sectores nacionales e internacionales entre los que destaca la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Gramajo explicó que con este proyecto Guatemala se convierte en el país número 12 en la región que caracteriza sus cuentas subnacionales.

Los datos ayudarán al sector público y privado para planificar inversiones y políticas públicas. (Foto: Wilder López / Soy502)

La herramienta cuenta con datos de 2013 a 2023, en abril próximo se cargarán los datos de 2024. El retraso en los datos responde a que el Banco lleva a cabo un trabajo exhaustivo de validación de los datos previo a oficializarlos.

Nicholas Virzi, experto en economía, destacó que la información permitirá que a futuro se pueda llevar a cabo una mejor planeación territorial para las inversiones, tanto nacionales como internacionales

Recalcó que esto permitirá a economistas y empresarios describir con certeza cuál es el verdadero potencial de cada región o departamento y brindar argumentos sólidos a los inversionistas que están interesados en el país.

Nicholas Virzi, experto en economía, explica como se puede utilizar los datos que se obtienen del tablero que permite visualizar el Producto Interno Bruto por regiones y departamentos.



Wilder López pic.twitter.com/PcgCJOWtXV — Carlos Manoel Alvarez (@carlosmalvarezm) January 22, 2026

"Esto es muy importante, informará la toma de decisiones, no sólo de inversión, sino las decisiones económicas de parte de los empresarios y también para las políticas públicas de Guatemala", puntualizó Virzi.

Cómo ingresar

Cualquier usuario puede ingresar a la herramienta ingresando a la página oficial del Banguat y hacer clic en el acceso directo del PIB regional y departamental o hacer ingresar de forma directa a este enlace https://app2.banguat.gob.gt/pibr/es.

En el sitio las personas podrán elegir entre el idioma español e inglés, hacer las consultas por regiones y departamentos, por año y acceder a la información de los 17 económicas más importantes y que se muestran en el portal.