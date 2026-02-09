Pandilleros del Barrio 18 solo estarán en las nuevas celdas durante el día

-

Integrantes del Barrio 18 fueron trasladados hacia contenedores remozados, pero estos no funcionarán como celdas permanentes.

"Bienvenidos a sus nuevas celdas, se acabaron los privilegios", esto fue lo que escribió el presidente Bernardo Arévalo en sus redes sociales para anunciar el traslado de integrantes del Barrio 18 a otras instalaciones dentro de Renovación I, sin embargo, no son lugares para cumplir condena, sino un espacio habilitado para resguardarlos durante el día, mientras se remoza la cárcel.

El director del Sistema Penitenciario (SP), Jorge López, brindó más detalles de las nuevas celdas habilitadas: "Los contenedores se instalaron y se reacomodaron para que privados de libertad puedan estar ahí en lo que se reconstruye Renovación 1", informó.

López recordó que la cárcel está destruida en un 40% por el motín del pasado 17 de enero y se necesitaba un espacio adecuado para tener a los privados de libertad confinados mientras el equipo de infraestructura rehabilita el centro.

"El día de ayer ya se trasladaron a los primeros privados de libertad, que son los de la Rueda del Barrio 18 que tenemos en Renovación 1. Son seis privados de libertad y, aparte, tenemos cinco contenedores que van a servir para albergar a los privados de libertad en lo que se reconstruye el centro" detalló.

"El Lobo" junto a otros integrantes del Barrio 18. (Foto: Gobierno)

Además, aclaró que los privados de libertad no estarán en los contenedores todo el día, sino que se usarán solo para resguardarlos. Además, porque también tienen derecho a una hora de sol.

"No es que vayan a estar ahí día y noche. Estarán en esa área en lo que el personal durante el día está reconstruyendo el centro. Eso sería conforme se vayan realizando los trabajos; se van a ir movilizando de los sectores para que adentro se pueda trabajar", dijo.

Cinco contenedores fueron remozados para convertirlos en celdas temporales. (Foto: Gobierno)

Agregó que ahí fueron ubicados los del Barrio 18, pero que conforme avance el remozamiento, también colocarán en el área otros reclusos. Por el momento, todos los privados de libertad pasarán por los contenedores, puede ser durante un mes o una semana, según el funcionario.

"Un ejemplo, empezamos mañana. Van a estar todos los privados de libertad dentro de los contenedores. En lo que vayamos reacondicionando los sectores, eso irá bajando, entonces no es que siempre vayan a estar todos los privados de libertad dentro de los contenedores", detalló.

El funcionario explicó que será por fases y la cantidad de reos dentro de los contenedores disminuirá conforme se recuperen las áreas de la prisión en cuestiones de infraestructura.

Según el SP, se han presentado 27 exhibiciones personales a favor de privados de libertad que están en Renovación I, porque quieren evitar que estén en los contenedores.

De esas acciones, cuatro corresponden al reo Aldo Duppie Ochoa Mejía, alias el Lobo, unos de los jefes del Barrio 18, condenado por varios delitos a 1,670 años de prisión.