¡Por extorsión! Pandilleros disparan contra empresa dejando dos heridos

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Los presuntos pandilleros quedaron captados en varias cámaras del sector, un cómplice logró darse a la fuga.

La exigencia del pago de extorsión por parte de criminales sigue dejando víctimas; en lo que va del año, suman más de 8 mil denuncias; ayer, dos agentes privados fueron baleados durante un ataque de maleantes que llegaron a una empresa.

Cerca de las 10 de la mañana, dos presuntos pandilleros que se conducían en una moto pasaron disparando frente a una empresa de embutidos de la 6a. avenida y 33 calle de la zona 3.

Los proyectiles hirieron a Zoyla Amarilis Chojola Raymundo, de 30 años, y Ángel Vicente Castro, de 35; ambos fueron auxiliados por los Bomberos Municipales y trasladados al IGSS.

Las disparos alcanzaron a dos guardias de seguridad privada. (Foto: Bomberos Voluntarios)

¡Copado!

Agentes de la Policía Nacinal Civil (PNC) empezaron la búsqueda de los responsables, quienes quedaron grabados en cámaras de seguridad del sector, logrando darle alcance a un adolescente, supuesto miembro de la "Mara 18", quien se conducía en una moto cuyas características correspondían a uno de los agresores.

El adolescente fue interceptado en la avenida Bolivar y 25 calle de la zona 8. (Foto: Jorge Senté)

Fue en la avenida Bolívar y 25 calle de la zona 8 donde fue copado el adolescente, quien al realizarle una revisión, le encontraron una pistola con su respectivo cargador conteniendo 8 municiones y en la recámara una vaina que se había quedado encasquillada.

Investigación

César Mateo, vocero de la PNC, dijo que al revisar en el sistema de solvencias el arma, la moto y el adolescente, aparecen solventes, por lo que fue trasladado al Juzgado de Menores en Conflicto con la Ley Penal, junto con el arma incautada.

Mateo agregó que la primera línea de investigación es que los trabajadores de dicha empresa son acosados por pandilleros para que los encargados paguen extorsión, por lo que ya hay dos equipos que están en comunicación con la empresa para trabajar de una forma coordinada.