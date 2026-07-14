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¡Luto en la música! Muere reconocida cantante guatemalteca

  • Por Jessica González
14 de julio de 2026, 09:04
La vocalista era originaria de Ayutla, San Marcos. (Foto: redes sociales)

La vocalista era originaria de Ayutla, San Marcos. (Foto: redes sociales)

La joven guatemalteca fue la voz principal de varios grupos musicales. 

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Familiares y amigos de Wendy Miranda confirmaron su fallecimiento a través de las redes sociales. 

Miranda era una reconocida cantante y artista guatemalteca que durante toda su trayectoria formó parte de diversas agrupaciones.

La joven guatemalteca perteneció a varias agrupaciones musicales. (Foto: redes sociales)
La joven guatemalteca perteneció a varias agrupaciones musicales. (Foto: redes sociales)

Originaria de Ayutla, San Marcos, Wendy fue vocalista de las bandas Grupo Fiesta, Los Francos de Totonicapán y Orquesta Dcarvel, entre otras.

El grupo Fiesta lamentó el deceso. "Su talento, alegría y carisma dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella. Que Dios la reciba en su gloria y conceda fortaleza y consuelo a todos sus seres queridos", afirmaron a través de una esquela. 

Hasta ahora se desconocen las causas del deceso. 

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