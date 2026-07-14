¡Luto en la música! Muere reconocida cantante guatemalteca

La joven guatemalteca fue la voz principal de varios grupos musicales.
OTRAS NOTICIAS: ¡Indignante video! Las imágenes que evidenciaron el abuso hacia una niña de 10 años
Familiares y amigos de Wendy Miranda confirmaron su fallecimiento a través de las redes sociales.
Miranda era una reconocida cantante y artista guatemalteca que durante toda su trayectoria formó parte de diversas agrupaciones.
Originaria de Ayutla, San Marcos, Wendy fue vocalista de las bandas Grupo Fiesta, Los Francos de Totonicapán y Orquesta Dcarvel, entre otras.
El grupo Fiesta lamentó el deceso. "Su talento, alegría y carisma dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella. Que Dios la reciba en su gloria y conceda fortaleza y consuelo a todos sus seres queridos", afirmaron a través de una esquela.
Hasta ahora se desconocen las causas del deceso.