¡Urgente!: recapturan a pandillero fugado de Fraijanes II

-

Autoridades de Gobernación confirmaron la captura de uno de los pandilleros fugados de la cárcel de Fraijanes II.

Un pandillero de los 20 que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II, fue recapturado en una vivienda ubicada en la aldea Las Anonas, en San José Pinula.

Hasta el momento no han revelado el nombre del pandillero que está detenido, pues aún está en el interior de una casa.

Este es el quinto pandillero recapturado y su localización fue con la ayuda del grupo Vulcano del FBI que recién se reincorporó a la búsqueda.

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

(Foto: Jorge Sente/Nuestro Diario)

Los otros recapturados

Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, conocido como "Black Demon", fue recapturado la madrugada del lunes 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa,

Melcin Gabriel de León, alias "Little Strong" y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Monstruo" fueron recapturados el 17 de octubre en Huehuetenango.

Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown" fue recapturado el 21 de octubre en el kilómetro 82 de la ruta hacia La Democracia, Escuintla.

De los 20 pandilleros fugados, cuatro han sido recapturados. (Foto: PNC)

Sobre la fuga

El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron la fuga de 20 pandilleros del Barrio 18, quienes estaban recluidos en la cárcel de Fraijanes II.

Según el MP, la principal hipótesis es que lograron evadir la prisión con la ayuda de empleados y funcionarios del Sistema Penitenciario.

Por este caso, el subdirector de la cárcel, Víctor Alveño quedó ligado a proceso penal y en prisión preventiva, mientras, 24 guardias capturados, están a la espera de conocer si quedan ligados a proceso penal.

Además, hay órdenes de captura en contra del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, de la ex viceministra Claudia Palencia y del exdirector del Sistema Penitenciario, Ludín Godínez.