Pandora y Bunbury son premiados por la Academia Latina de Grabación

La Academia destaca la influencia de Bunbury y Pandora en la música latina.
PODRÍA INTERESARTE: Enrique Bunbury, exvocalista de Héroes del Silencio, se retira de los escenarios
El músico español y el grupo mexicano de balada pop fueron reconocidos por la Academia Latina de la Grabación, debido a sus aportes a la industria musical a lo largo de sus trayectorias.
"No puedo evitar pensar que el premio llega demasiado pronto o que quizá sea algo más viejo de lo que me siento. Mirar hacia atrás no es algo que haga demasiado a menudo, pero reconozco que, desde aquí, produce cierto vértigo", dijo Enrique Bunbury al recibir el Premio a la Excelencia.
OTRAS NOTICIAS: Integrante de Pandora hace "inesperada" confesión de Guatemala
Por su parte, Pandora fue galardonado por sus 40 años de trayectoria, que comenzaron con la salida de su éxito Cómo te va mi amor, de Hernaldo Zúñiga.
"A pesar de nuestra edad, seguimos muy vigentes y no hay quien nos pare. Somos hermanas, amigas y compinches gracias a este don que la vida nos regaló para poder cantar juntas, siempre apoyándonos la una en la otra", comenta con emoción Isabel Lascurain en nombre de Mayte y Fernanda Meade.