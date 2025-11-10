Pandora y Bunbury son premiados por la Academia Latina de Grabación

-

La Academia destaca la influencia de Bunbury y Pandora en la música latina.

El músico español y el grupo mexicano de balada pop fueron reconocidos por la Academia Latina de la Grabación, debido a sus aportes a la industria musical a lo largo de sus trayectorias.

La Academia Latina de la Grabación rinde homenaje a grandes figuras de la música. (Foto: X)

"No puedo evitar pensar que el premio llega demasiado pronto o que quizá sea algo más viejo de lo que me siento. Mirar hacia atrás no es algo que haga demasiado a menudo, pero reconozco que, desde aquí, produce cierto vértigo", dijo Enrique Bunbury al recibir el Premio a la Excelencia.

Enrique Bunbury recibe el Premio a la Excelencia por su destacada trayectoria. (Foto: X)

Por su parte, Pandora fue galardonado por sus 40 años de trayectoria, que comenzaron con la salida de su éxito Cómo te va mi amor, de Hernaldo Zúñiga.

Pandora celebra 40 años de carrera con un reconocimiento especial. (Foto: X)

"A pesar de nuestra edad, seguimos muy vigentes y no hay quien nos pare. Somos hermanas, amigas y compinches gracias a este don que la vida nos regaló para poder cantar juntas, siempre apoyándonos la una en la otra", comenta con emoción Isabel Lascurain en nombre de Mayte y Fernanda Meade.

primeras palabras de BUNBURY tras recibir el Premio a la Excelencia musical otorga por la academia latina .@LatinGRAMMYs tras reconocer su trayectoria artística desde sus inicios con Héroes del Silencio. ❤️‍#EnriqueBunbury #LatinGrammy pic.twitter.com/ywzW2tPqRP — Bunbury Universo (@bunburyuniverso) November 10, 2025