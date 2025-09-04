Las pantallas gigantes instaladas en la ciudad para ver el partido de la Selección

A pocas horas de que arranque el partido entre la Selección Nacional y El Salvador, muchos guatemaltecos aún se preguntan dónde podrán ver el juego.
EN CONTEXTO: Así luce la Plaza de la Constitución previo al partido de la Selección Nacional
Guatemala inicia el sueño de la Copa Mundial 2026 frente a El Salvador este jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas.
La expectativa por ver a la Selección de Guatemala es alta y ante la escasez de entradas para asistir al estadio Cementos Progreso, la afición podrá verlo en pantallas gigantes.
Estos son algunos lugares a los que podrás asistir y disfrutar del juego.
Campo Marte
Centro Deportivo Gerona
Plaza de la Constitución
En los Campos del Roosevelt y en el Parque Érick Barrondo también transmitirán el partido.