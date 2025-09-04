Versión Impresa
Las pantallas gigantes instaladas en la ciudad para ver el partido de la Selección

  • Por Jessica González
04 de septiembre de 2025, 16:41
El Campo Marte colocará pantallas gigantes. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

A pocas horas de que arranque el partido entre la Selección Nacional y El Salvador, muchos guatemaltecos aún se preguntan dónde podrán ver el juego.

Guatemala inicia el sueño de la Copa Mundial 2026 frente a El Salvador este jueves 4 de septiembre a las 20:00 horas.

La expectativa por ver a la Selección de Guatemala es alta y ante la escasez de entradas para asistir al estadio Cementos Progreso, la afición podrá verlo en pantallas gigantes.

Estos son algunos lugares a los que podrás asistir y disfrutar del juego.

Campo Marte

(Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)
Centro Deportivo Gerona

(Foto: Wilder López/Soy502)
Plaza de la Constitución

(Foto: Estuardo Paredes/Nuestro Diario)
En los Campos del Roosevelt y en el Parque Érick Barrondo también transmitirán el partido.

