Panamá vs Guatemala: Usac instalará pantalla gigante para ver el partido en vivo

La universidad anunció otras actividades para convivir durante el encuentro de eliminatorias mundialistas.

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) anunció que el lunes 8 de septiembre se colocará una pantalla gigante para ver el juego de la Selección Nacional.

La cita está para que los aficionados se hagan presentes en la Plaza de los Mártires, ubicada en el campus central de la Usac, en la zona 12 capitalina, y así disfrutar del encuentro en el que la Selección de Guatemala jugará de visita ante Panamá.

Las actividades comenzarán desde las 18:00 horas, donde habrá animación musical, previo al partido y posteriormente, según indicó la casa de estudios.

Además, durante la actividad se contará con sorteos y sorpresas para que todos puedan compartir y vivir un buen momento en conjunto.

El partido será transmitido en pantalla gigante en el campus central de la universidad. (Foto: Usac)

El partido está programado para dar inicio a las 19:30 horas, correspondiente a la segunda jornada de la ronda final de las eliminatorias mundialistas.

En el primer duelo, Guatemala cayó en condición de local ante El Salvador, por lo que se ven obligados a sumar puntos en tierras canaleras.