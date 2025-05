León XIV denuncia el declive de la fe en favor del "dinero" o el "poder"

-

León XIV durante su primera homilía advirtió sobre el declive de la fe frente al "culto", al "dinero" y al "poder"

Tras dos días de deliberaciones en el cónclave, los 133 cardenales eligieron al estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, como nuevo líder de la Iglesia católica.

El ahora Papa León XIV ofició este viernes 9 de mayo, su primera misa frente a los cardenales en la Capilla Sixtina, marcando el inicio de un pontificado que promete continuar el legado de paz y diálogo impulsado por su predecesor, Francisco.

Durante la homilía, León XIV denunció "el declive de la fe en favor del dinero, del poder o del placer", señalando que el mundo se encuentra seducido por valores que alejan del Evangelio.

"Muchos han sustituido la esperanza en Dios por la esperanza en el éxito o en la acumulación. Pero solo el amor transforma y solo la fe sostiene", afirmó el pontífice, ante miles de fieles congregados en la Plaza de San Pedro.

Sus palabras marcaron un fuerte llamado a la reflexión espiritual en un mundo sacudido por crisis éticas y sociales.

León XIV apareció por primera vez ante el mundo en el balcón central de la Basílica de San Pedro, desde donde impartió la tradicional bendición Urbi et Orbi.

La imagen del nuevo pontífice ha sido recibida con esperanza en un contexto de desafíos tanto dentro como fuera de la Iglesia.