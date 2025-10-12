Pareja armada es capturada en parqueo de centro comercial en Mixco

Ambos tienes ingresos a la cárcel por diferentes delitos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) lograron la captura de Karla Paola Gutiérrez Camey de Castillo, de 36 años, alias "La Madrina" y Jefferson Smith Rodas Muñoz, de 26 años, alias "Pepa", quienes fueron sorprendidos en el parqueo de un centro comercial de la zona 4 de Mixco.
La pareja, integrante de la organización criminal "Los de Mixco", se conducía en el automóvil Hyundai, con placas P545KLQ, donde se le incautó una pistola marca Masada, sin documentación.
Rodas Muñoz tiene orden de captura por violencia contra la mujer en su manifestación física en el ámbito privado y era requerido por un Juzgado de Guatemala.
Ya había sido capturada
Según autoridades, Gutiérrez ya tenía registros de haber sido detenida el 14 de agosto de este año, en la zona 3 de Quetzaltenango, junto a otros tres criminales luego de perpetrar una serie de asaltos a puestos de comida rápida en aquel departamento.
Además, el 20 de septiembre de 2019, fue capturada por obstrucción extorsiva de tránsito y asociación ilícita.
El 7 de septiembre de 2016 fue detenida en la colonia La Florida, zona 19, por los mismos delitos, durante un mega operativo contra extorsiones ejecutado por PNC.