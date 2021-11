La historia de la pareja que se comprometió entre las nubes del Acatenango

La cima del Volcán Acatenango es el escenario favorito de parejas para demostrarse amor. Una pareja ya se casó y ahora, otra se comprometió.

Nadia Veroy jamás imaginó que Dariel Palma se arrodillaría ante ella en la cima del volcán Acatenango con la espectacular vista del volcán de Fuego y ante la compañía de varios turistas. Su compromiso se hizo viral y esta es su historia.

Dariel planificó desde julio de 2021 el momento en el que le diría a Nadia que quería pasar el resto de su vida con ella. Por ello pensó la manera más original para reflejar su amor y la pasión que comparten por la naturaleza. Así, decidió que el volcán Acatenango sería el sitio perfecto para hacer la propuesta.

La pedida de mano se realizó el sábado 6 de noviembre de 2021 a las 6:10 de la mañana, justo al amanecer, tal y cómo él lo imaginó.

Palma compartió a Soy502 su historia, la cual se hizo viral por Twitter.

"A los dos nos encanta escalar y los viajes extremos. Hemos subido el Pacaya y el Ipala, nos gusta redescubrir la naturaleza. Por ello, desde julio comencé a planear cómo pediría a Nadia que se casara conmigo. Elegí estas fechas pues cumplo años en octubre y a partir de aquí se respira un ambiente más familiar, como diciembre y enero son más fríos pensé que noviembre sería el momento perfecto pues los celajes son impresionantes", comentó Dariel.

"A partir de ello comencé a prepararme pues sabía que subir Acatenango no era fácil, también comencé a planificar cómo sería la propuesta. Varias personas participaron y me ayudaron con los detalles", contó.

"La animé a que corriéramos, le dije que por pandemia retomáramos nuestra resistencia física y salimos juntos a ejercitarnos, aunque mi intención era la preparación para subir, luego la invité a que subiéramos el cerro llamado "Corazón de Agua" muy cercano a la ciudad", explicó a Soy502.

"Consulté a unos amigos para que me ayudaran con los preparativos mientras se acercaba la fecha, al inicio mi intención fue hacer la propuesta en Finca San Cayetano pero poco a poco se fue transformando en el ascenso al volcán".

Un viaje inesperado y sin sospechas:

Dariel contó que, con engaños, llevó de viaje a Nadia, gracias al apoyo del guía Hugo Suárez de Wild Expeditions. Dos horas antes, dos personas de la comunidad, habían subido para preparar el lugar con pétalos de rosas y el letrero que daría la atmósfera al evento.

"Como mi novia es hondureña le dije que conoceríamos un cerro cercano a Acatenango, pero le dije a mi amigo, el guía que nos llevó, que durante la caminata nos sugiriera subir el volcán, nunca le dije que a Nadia que iríamos a la cumbre", confesó Dariel.

"Cuando llegamos a 'La Horqueta' (unión entre el volcán de Fuego y el Acatenango), le dije que ya estábamos prácticamente a dos horas de la cima y al final terminamos subiendo", comentó emocionado.

"Entramos por un lado del cráter donde no se veía las letras, así que Hugo sugirió que nos vendáramos los ojos pues nos llevaría al lugar con la mejor vista, cuando llegamos al punto nos quitó las vendas, fue muy emotivo, algo que no olvidaremos, había unas 20 personas en el lugar que se comenzaron a juntar con nosotros para felicitarnos y tomarnos fotografías", explicó Dariel.

"Tuvimos muchísima suerte pues ese día no hubo viento, el frío era tolerable y el clima fue perfecto, no volaron los pétalos. Al lugar llevamos champán, uvas, quesos, café y chocolate caliente y lo compartimos con todos los presentes, nunca olvidaré cuando nos quitaron las vendas de los ojos, la risa de Nadia y las lágrimas de ambos cuando me arrodillé y le dije lo que sentía por ella", concluyó.

