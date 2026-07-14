Árbol se desploma en la carretera dejando herida a una pareja de esposos

Los esposos se dirigían de regreso a su vivienda cuando el árbol se desplomó y les cayó encima.
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Una pareja de esposos regresaba a su hogar cuando en el kilómetro 33 de la ruta a San Lucas Sacatepéquez, sufrió un percance vial luego que un árbol les cayera encima.
Por razones que se desconocen, el árbol se desplomó y terminó cayendo sobre la pareja que se transportaba a bordo de una motocicleta.
En cuestión de minutos, Bomberos Municipales Departamentales llegaron al lugar y brindaron atención a los afectados para luego trasladarlas a la emergencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de Antigua Guatemala.
La pareja fue identificada como Joseline Raxon de 24 años y Jeremias Núñez de 25 años, quienes son originarios de Santa Lucía Milpas Altas.
Según indicó Edwin Xeper, vocero de este cuerpo de bomberos, la pareja había salido de trabajar de San Lucas Sacatepéquez cuando sucedió el percance, del cual resultaron heridos en distintas partes del cuerpo.