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¡En segundos! Mujer intentaba cruzar la calle cuando la asaltan en Escuintla (Video)

  • Por Reychel Méndez
13 de julio de 2026, 18:43
El momento quedó grabado por medio de una cámara de seguridad del sector. (Foto: Captura de video)

El momento quedó grabado por medio de una cámara de seguridad del sector. (Foto: Captura de video)

Uno de los hombres implicados en el asalto, amenazó a la víctima con un arma de fuego y salió huyendo junto a su cómplice en una motocicleta.

OTRAS NOTICIAS: Identifican el cuerpo de la mujer localizada dentro de bolsas en Villa Nueva

Un video compartido en redes sociales permitió conocer cómo sucedió un asalto a mano armada en Escuintla durante la noche del pasado domingo 12 de julio.

Según indica la descripción del video, el hecho se registró en la colonia Aguas Vivas, dentro de la cabecera departamental.

De acuerdo con las imágenes el asalto sucedió durante las primeras horas de la noche.

En el video se observa que una mujer intenta cruzar la calle y tras varios intentos, cuando ya está decidida por pasar, dos hombres a bordo de una motocicleta se le acercan de manera intimidante.

Rápidamente, el pasajero del vehículo se baja del mismo y apunta a la víctima con un arma de fuego. Al quitarle sus pertenencias, se sube a la motocicleta y huyen con rumbo desconocido.

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