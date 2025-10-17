Esposos se bajaban de su auto cuando fueron atacados con arma de fuego

El ataque armado ocurrió frente a su vivienda.
OTRAS NOTICIAS: Brote de tos ferina afecta dos centro educativos de Quetzaltenango
Una pareja quedó gravemente herida al ser atacada con arma de fuego por dos sujetos desconocidos.
Según la investigación, los esposos estaban por bajarse de su auto, frente a su residencia, cuando dos hombres armados se acercaron y sin mediar palabra dispararon contra ellos.
Las víctimas fueron identificadas como Jessica Johana Duque Menéndez, de 41 años, y Fredy Arturo Véliz De León, de 46, quien es conocido como "El electricista".
Llevaban varias heridas
Bomberos Voluntarios auxiliaron a los heridos y los trasladaron a un centro asistencial privado.
De acuerdo a los socorristas, las víctimas presentaban heridas de bala en manos, espalda, oreja y antebrazo.
El vehículo quedó con varias perforaciones de arma de fuego y en la escena quedaron alrededor de 17 casquillos de arma de fuego, de calibre ignorado.