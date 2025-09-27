Versión Impresa
Pareja muere tras una explosión en una cohetería ubicada en Sumpango

  • Con información de Eunise Valdez / colaboradora
26 de septiembre de 2025, 20:57
De momento, se reportan dos fallecidos tras explosión de una cohetería en Sumpango, Sacatepéquez. (Foto: Marzy Ruiz / colaboradora)

Otras cuatro personas sufrieron quemaduras y presentan heridas de gravedad.

Justo Germán Sul, de 49 años, y Lusbia Aracely Raxón Siquinajaí, de 22, murieron calcinados tras la explosión de una cohetería en la aldea Rejón, del municipio de Sumpango, en el departamento de Sacatepéquez.

Al lugar fueron alertados los Bomberos Municipales Departamentales y Voluntarios, quienes tras la tragedia localizaron a cuatro personas con quemaduras y heridas de gravedad, entre ellas Saúl Tajín Choc, de 32 años, por lo que fueron trasladadas al Hospital Regional de Chimaltenango.

Posteriormente, se localizó el cadáver de Germán, y a unos 300 metros se encontró el cuerpo de una mujer, quien al parecer era la persona que se dedicaba a realizar la limpieza en el negocio.

Elementos bomberiles realizan búsqueda de más personas en el lugar. (Foto: Eunise Valdez / colaboradora)
