El hombre que fue hallado sin vida en el río Las Vacas

El cadáver fue trasladado al Inacif para investigar la causa de la muerte.

El cadáver de un hombre, de 30 años aproximadamente, fue encontrado a la orilla del río Las Vacas, cerca del cantón Pila Seca, en Santa Cruz, Chinautla.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, quienes realizaron el rescate del cuerpo, se cree que la víctima puso haber sido arrastrada por las fuertes corrientes de agua, ante las intensas lluvias de las últimas semanas.

Sin embargo, esa es solo una línea de investigación en la que se trabaja, por lo que durante las pesquisas, el Ministerio Público (MP) ordenó el traslado del cadáver a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en donde se investigan las causas de muerte y la identidad de la víctima.

Según las estadísticas del Inacif, este sería el quinto cuerpo encontrado en dicho río.

Otra víctima

El pasado 16 de septiembre, Daralin Rocío Moreno Morales, de 14 años, fue encontrada en el mismo lugar, tras 70 horas de haber desaparecido, al ser arrastrada por la corriente del mismo río, cuando el nivel y fuerza de ese incremento a causa de las fuertes lluvias que se registraron la tarde del sábado 13.