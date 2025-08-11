Parque Ecológico Kyaq K’ix destaca en turismo

-

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebró la final del Reto de Turismo Indígena de América Latina y el Caribe en Iximche, Chimaltenango. Organizado por ONU Turismo y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), junto a otras organizaciones.

La iniciativa tuvo como objetivo identificar y premiar proyectos liderados por comunidades indígenas, que hayan puesto en marcha ideas turísticas sostenibles para fortalecer sus economías locales como también rescatar su patrimonio cultura y natural.

Más de 400 candidaturas de toda la región fueron recibidas para participar en el concurso, únicamente cinco proyectos fueron elegidos para ser finalistas, estos fueron:

Atipalla de Perú Saberes de la Quebrada de Argentina Kaishi Lodge de Dominica Embera Nepono de Panamá Parque Ecológico Kyaq K'ix de Guatemala

“ Esta iniciativa no solo impulsa proyectos, sino también reconoce una transformación en marcha, el turismo visto como una herramienta de empoderamiento y una vía de dignificación ” Harris Whitbeck , director general de Inguat.

Durante el proceso de preparación para la final, los representantes de cada proyecto, recibieron mentorías para perfeccionar sus modelos de negocios y potenciar su impacto.

El ganador fue Atipalla de Perú, recibiendo 10 mil dólares. Todos los finalistas ahora son parte de la Red de Innovación de ONU Turismo, teniendo acceso a becas para UN Tourism Online Academy.