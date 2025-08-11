Versión Impresa
Parque Ecológico Kyaq K’ix destaca en turismo

  • Por Redacción comercial
11 de agosto de 2025, 16:23
(Fotografía cortesía: Inguat)

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebró la final del Reto de Turismo Indígena de América Latina y el Caribe en Iximche, Chimaltenango. Organizado por ONU Turismo y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), junto a otras organizaciones.

La iniciativa tuvo como objetivo identificar y premiar proyectos liderados por comunidades indígenas, que hayan puesto en marcha ideas turísticas sostenibles para fortalecer sus economías locales como también rescatar su patrimonio cultura y natural.

Más de 400 candidaturas de toda la región fueron recibidas para participar en el concurso, únicamente cinco proyectos fueron elegidos para ser finalistas, estos fueron:

  1. Atipalla de Perú
  2. Saberes de la Quebrada de Argentina
  3. Kaishi Lodge de Dominica
  4. Embera Nepono de Panamá
  5. Parque Ecológico Kyaq K'ix de Guatemala

Esta iniciativa no solo impulsa proyectos, sino también reconoce una transformación en marcha, el turismo visto como una herramienta de empoderamiento y una vía de dignificación
Harris Whitbeck
, director general de Inguat.

Durante el proceso de preparación para la final, los representantes de cada proyecto, recibieron mentorías para perfeccionar sus modelos de negocios y potenciar su impacto.

El ganador fue Atipalla de Perú, recibiendo 10 mil dólares. Todos los finalistas ahora son parte de la Red de Innovación de ONU Turismo, teniendo acceso a becas para UN Tourism Online Academy.

