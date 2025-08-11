Parque Ecológico Kyaq K’ix destaca en turismo

En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas se celebró la final del Reto de Turismo Indígena de América Latina y el Caribe en Iximche, Chimaltenango. Organizado por ONU Turismo y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), junto a otras organizaciones.
La iniciativa tuvo como objetivo identificar y premiar proyectos liderados por comunidades indígenas, que hayan puesto en marcha ideas turísticas sostenibles para fortalecer sus economías locales como también rescatar su patrimonio cultura y natural.
Más de 400 candidaturas de toda la región fueron recibidas para participar en el concurso, únicamente cinco proyectos fueron elegidos para ser finalistas, estos fueron:
- Atipalla de Perú
- Saberes de la Quebrada de Argentina
- Kaishi Lodge de Dominica
- Embera Nepono de Panamá
- Parque Ecológico Kyaq K'ix de Guatemala
Durante el proceso de preparación para la final, los representantes de cada proyecto, recibieron mentorías para perfeccionar sus modelos de negocios y potenciar su impacto.
El ganador fue Atipalla de Perú, recibiendo 10 mil dólares. Todos los finalistas ahora son parte de la Red de Innovación de ONU Turismo, teniendo acceso a becas para UN Tourism Online Academy.