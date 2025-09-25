El Pueblo de Chencho: un parque del Irtra inspirado en la cultura guatemalteca

Descubre este lugar lleno de tradición y hospitalidad.
Si quieres vivir una aventura diferente y disfrutar en familia, este espacio inspirado en la cultura y en las tradiciones guatemaltecas te espera.
Se trata de El Pueblo de Chencho, un parque temático del Irtra, en donde vivirás una experiencia inmersiva que representa un pueblo guatemalteco típico.
Al entrar te sumergirás en una cultura rural y divertida.
Se encuentra en el Irtra de Rethalhuelu, dentro del complejo del Finca San Diego.