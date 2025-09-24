No te pierdas la "Mega" Feria del Empleo para jóvenes

Si eres joven y andas en busca de trabajo, alista tu CV porque esta puede ser tu oportunidad.
OTRAS NOTICIAS: Así luce el nuevo paso a desnivel de Mixco (video)
La Municipalidad de Guatemala realizará la Mega Feria del Empleo para Jóvenes, la cual busca conectar el talento con nuevas oportunidades.
Si buscas tu primera experiencia laboral o deseas dar el siguiente paso en tu carrera profesional, asiste a esta actividad.
Participarán 65 empresas del sector privado y al llegar encontrarás más de 3 mil plazas disponibles, tanto para jóvenes vacacionistas como empleos fijos.
La actividad será el viernes 10 de octubre, de 9:00 a 14:00 horas, en el Parqueo de la Municipalidad de Guatemala, 21 calle 6-77 zona 1, Centro Cívico, Palacio Municipal.
¡Prepara tu CV y aprovecha esta gran oportunidad!