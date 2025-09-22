Parque Niño Dormido: biodiversidad en el valle del Motagua

-

Ecoturismo y conservación en el Parque Niño Dormido, área protegida del bosque seco en el valle del Motagua con flora y fauna únicas.

El bosque seco de la región semiárida del valle del Motagua es un ecosistema que actualmente se encuentra amenazado y con reducidos esfuerzos para disminuir estas amenazas.

El bosque se encuentra fragmentado, especialmente por las prácticas agrícolas y forestales incompatibles con la conservación, como la extracción de productos forestales no maderables, la extracción de especies de fauna, y el desarrollo industrial y urbano.

El heloderma o niño dormido se encuentra protegido en el parque municipal. (Foto: Juan Aquino/Colaborador)

Debido a estas amenazas se ha seguido como estrategia el establecimiento de una red de áreas protegidas privadas y municipales que promuevan la preservación del monte espinoso y bosque seco, que actualmente se encuentra tan poco representado en el Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.

Dentro de las áreas protegidas declaradas se encuentra el Parque Regional Municipal Niño Dormido, en Cabañas, el cual tiene una extensión de cuatro caballerías y posee características que pueden ser atractivas para promover el ecoturismo, pues tiene flora y fauna propia de la ecorregión bosque seco y sitios donde pueden implementarse atractivos miradores.

Se puede apreciar la belleza natural del lugar. (Foto: Juan Aquino/Colaborador)

El lugar es crucial para la conservación de la diversidad del área, además, de su valor turístico, ecológico y educativo, ya que resguarda especies de flora y fauna silvestre, entre ellas las iguanas, heloderma o niño dormido, serpientes y aves de varias especies.

Asimismo, hay cactus en peligro de extinción como el cabeza de viejo, lengua de vaca, árboles como el Guayacán, entre otras.

Los visitantes pueden observar variedad de especies en el bosque seco. (Foto: Juan Aquino/Colaborador)

Manuel Ramírez, guardarrecursos de Conap del parque municipal, expresó: "Al parque asisten estudiantes de centros educativos y de universidades que llegan a informarse o investigar las especies que se protegen, especialmente del heloderma o niño dormido".

Las iguanas son otras de las especies protegidas. (Foto: Juan Aquino/Colaborador)

