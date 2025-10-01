La Iglesia Colonial de San Agustín resguarda siglos de fe e historia

-

La iglesia colonial de San Agustín, edificada en 1654, conserva retablos, catacumbas y una fachada barroca que resalta por su arte.

En San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, se encuentra uno de los monumentos más antiguos del país. Se trata de la iglesia colonial edificada en honor a San Agustín de Hipona, la cual data de 1654.

En sus orígenes fue una construcción hecha de adobe y palma, pero en 1667 se cubrió con teja y se levantó la cúpula sobre el altar mayor, por iniciativa del obispo Pedro Cortez y Larraz.

Uno de los canales subterráneos conecta al templo con la cruz que está en el parque central. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

El campanario se le agregó entre 1757 y 1761, aprovechando la remodelación de su fachada inspirada en los estilos renacentista y barroco, que resalta por su blanco inmaculado.

Al entrar al templo se observan seis pequeños altares, aunque al visitante le llama la atención el retablo mayor, en donde sobresale el Santísimo, acompañado por la Virgen del Rosario, San Cristóbal, Santo Domingo de Guzmán y el Cristo Crucificado.

La iglesia está ubicada en una pequeña plaza, enfocada al parque central y orientada al occidente. (Foto: Silvia Roca/Colaboradora)

Según la tradición oral local, esta última efigie fue una de las primeras obras que estaban destinadas a ser llevadas a Esquipulas, pero en aquel entonces, a las autoridades eclesiales les pareció que la imagen no tenía el tamaño adecuado, por lo que fue devuelta y dejada en esta iglesia.

A 20 metros de la entrada, hay una trampilla que conduce a los canales subterráneos y a las catacumbas, que según la tradición popular, era donde se sepultaban a los párrocos y obispos.

Actualmente, la iglesia se encuentra bajo el resguardo del párroco y la hermandad del templo.