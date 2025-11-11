Participa en el “Ahorratón de Guardadito con premios en efectivo”

- Banco Azteca Guatemala, presentó oficialmente "El Ahorratón de Guardadito", una nueva edición de su reconocida campaña que impulsa la cultura del ahorro entre los guatemaltecos. La promoción estará vigente del 3 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026, premiará la constancia y fidelidad de los clientes de Cuenta Guardadito con sorteos semanales donde podrán ganar desde Q500 hasta Q100 mil en efectivo. Este año, "El Ahorratón de Guardadito" evoluciona con más energía y emoción, tras el éxito de años anteriores. Transformándose en una gran temporada de premios que busca motivar a los guatemaltecos a mantener su dinero dentro de los productos financieros de Guardadito. ¿Cómo participar en El Ahorratón de Guardadito? Mientras más ahorres y mantengas tu dinero en tu Cuenta Guardadito, Kids o Digital, más oportunidades tendrás de ganar premios en efectivo cada semana: Por cada Q100 que deposites y mantengas en tu cuenta por al menos siete días, acumulas una oportunidad para participar en los sorteos semanales.

que deposites y mantengas en tu cuenta por al menos siete días, acumulas para participar en los sorteos semanales. Por cada Q100 que retires, perderás una oportunidad acumulada. “ Guardadito ha acompañado a miles de guatemaltecos a alcanzar sus metas. Con esta nueva edición, reforzamos nuestro compromiso de seguir fomentando una relación de largo plazo con nuestros clientes ” Rosa María Castañeda , directora de Marketing. Quienes aún no tienen una cuenta pueden abrirla con tan solo Q25 en cualquier agencia de Banco Azteca Guatemala, en horarios de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a domingo, o a través de la app móvil Banco Azteca, disponible en App Store y Google Play.