Participa en el “Ahorratón de Guardadito con premios en efectivo”

Banco Azteca Guatemala, presentó oficialmente "El Ahorratón de Guardadito", una nueva edición de su reconocida campaña que impulsa la cultura del ahorro entre los guatemaltecos.
La promoción estará vigente del 3 de noviembre de 2025 al 11 de enero de 2026, premiará la constancia y fidelidad de los clientes de Cuenta Guardadito con sorteos semanales donde podrán ganar desde Q500 hasta Q100 mil en efectivo.
Este año, "El Ahorratón de Guardadito" evoluciona con más energía y emoción, tras el éxito de años anteriores. Transformándose en una gran temporada de premios que busca motivar a los guatemaltecos a mantener su dinero dentro de los productos financieros de Guardadito.
¿Cómo participar en El Ahorratón de Guardadito?
Mientras más ahorres y mantengas tu dinero en tu Cuenta Guardadito, Kids o Digital, más oportunidades tendrás de ganar premios en efectivo cada semana:
- Por cada Q100 que deposites y mantengas en tu cuenta por al menos siete días, acumulas una oportunidad para participar en los sorteos semanales.
- Por cada Q100 que retires, perderás una oportunidad acumulada.
Quienes aún no tienen una cuenta pueden abrirla con tan solo Q25 en cualquier agencia de Banco Azteca Guatemala, en horarios de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a domingo, o a través de la app móvil Banco Azteca, disponible en App Store y Google Play.