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Identifican al adolescente que murió en el volcán Acatenango

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de agosto de 2026, 10:30
El menor se encontraba a punto de iniciar una aventura cuando murió.&nbsp;(Foto ilustrativa vía: Shutterstock)

El menor se encontraba a punto de iniciar una aventura cuando murió. (Foto ilustrativa vía: Shutterstock)

El adolescente se desmayó momentos después de haber iniciado su ascenso al volcán Acatenango.

EN CONTEXTO: Adolescente muere durante recorrido hacia la cima del volcán Acatenango

Como Gregorio Jacinto Yax Toc, de 17 años y originario de Totonicapán, fue identificado el adolescente que se fue de excursión al volcán.

El hecho ocurrió cuando el menor junto a un grupo de turistas iniciaron su aventura durante la madrugada del domingo 2 de agosto.

A las 3:30 horas, Yax empezó con dolor y cayó desmayado sobre la terracería del camino.

(Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)
(Foto vía: Bomberos Municipales Departamentales)

Esto alertó a los guías del sector, quienes apoyaron a su asistencia. Sin embargo, se confirmó que ya no tenía signos vitales.

Los Bomberos Municipales Departamentales rescataron a la víctima de las alturas para trasladarlo a la Aldea La Soledad, ubicada en Acatenango, Chimaltenango.

(Foto vía: RRSS)
(Foto vía: RRSS)

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