Identifican al adolescente que murió en el volcán Acatenango

El adolescente se desmayó momentos después de haber iniciado su ascenso al volcán Acatenango.
EN CONTEXTO: Adolescente muere durante recorrido hacia la cima del volcán Acatenango
Como Gregorio Jacinto Yax Toc, de 17 años y originario de Totonicapán, fue identificado el adolescente que se fue de excursión al volcán.
El hecho ocurrió cuando el menor junto a un grupo de turistas iniciaron su aventura durante la madrugada del domingo 2 de agosto.
A las 3:30 horas, Yax empezó con dolor y cayó desmayado sobre la terracería del camino.
Esto alertó a los guías del sector, quienes apoyaron a su asistencia. Sin embargo, se confirmó que ya no tenía signos vitales.
Los Bomberos Municipales Departamentales rescataron a la víctima de las alturas para trasladarlo a la Aldea La Soledad, ubicada en Acatenango, Chimaltenango.