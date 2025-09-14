Participantes en antorcha resultan heridos en Sacatepéquez

-

Las lesiones fueron causadas con bolsas de hielo que los impactaron mientras realizaban el recorrido.

La tarde de este 14 de septiembre dos personas resultaron heridas en San Luis Las Carretas, Pastores en Sacatepéquez, según informaron los Bomberos Municipales Departamentales.

Los afectados participaban en el recorrido de una antorcha. De pronto, desconocidos les lanzaron bolsas con hielo, las cuales los impactaron y dejaron lesionados.

Por ello, los socorristas los atendieron y posteriormente fueron trasladados hacia la emergencia del Hospital Nacional de Antigua Guatemala. Por el momento, los heridos no han sido identificados.

Personas heridas



Recomendaciones

Tras lo ocurrido, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Pastores indicó que por los incidentes, pedían a los participantes de las celebraciones patrias que se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la integridad física o material de los demás vecinos y transeúntes.

"Recordamos que tales conductas serán sancionadas conforme lo establece el Artículo 557 del Código Penal y el Artículo 182, inciso 3, de la Ley y Reglamento de Tránsito (en el caso de los conductores)", indicó la PMT.

Finalmente solicitaron a quienes se vean afectados por estas situaciones, que compartan evidencia en videos o fotografías, para proceder de acuerdo con la ley, explicaron.