Desfile de la Independencia recorre la Sexta Avenida

Varios estudiantes desfilan por toda la Sexta Avenida de la zona 1.
Varios centros educativos recorren las calles de la Sexta Avenida este viernes 12 de septiembre.
Según Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, se prevé el recorrido de alrededor de 500 desfiles en la ciudad durante el mes, con mayor concentración de actividades el lunes 15 de septiembre.
Los eventos se desarrollarán tanto en el Centro Histórico como en colonias y barrios de distintas zonas, entre ellas La Betania, La Verbena, Colonia Justo Rufino, Barrio San Rafael en zona 18 y el bulevar principal de Lomas del Norte.
Tránsito pesado
El tránsito se verá afectado por los desfiles y por el encendido de las antorchas.
Según Montejo, esta actividad ocasionará dos olas de tránsito en distintos horarios.
La primera ola será durante la mañana, antes del mediodía, ya que estudiantes de distintos centros educativos recorrerán varios puntos de la capital.
La segunda ola será en la tarde y noche, cuando personas comiencen a llegar a la Plaza Obelisco. A eso de las 19:00 horas más vecinos se acercarán a la plaza, actividad que durará hasta la madrugada del día siguiente.