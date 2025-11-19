¡Honrosa actuación! Guatemala golea a Surinam, pero sigue fuera del Mundial

-

La Selección de Guatemala cerró con dignidad con dignidad la eliminatoria mundialista tras golear a Surinam. Sin embargo, el resultado no le favorece y queda fuera de la clasificación mundialista.

La Selección Nacional se despidió de una nueva eliminatoria con la frente en alto, al vencer 3-1 a Surinam, que lamentablemente no valió de mucho más que para que la gente se fuera con buenas sensaciones del estadio El Trébol.

Gracias a el gol/las anotaciones de Darwin Lom, Olger Escoar y Óscar Santis, la Azul y Blanco se fue con un triunfo del camino a United 2026, en el que ya no peleábamos absolutamente por nada, tras la derrota del pasado jueves contra Panamá. El descuento de Surinam cayó al 90+4, ya en los últimos suspiros del encuentro.

Mira los goles:

¡Así fue el gol de Darwin Lom con el que Guatemala vence 1-0 a Surinam para acercar a Panamá al Mundial y darle vida a Costa Rica!#WeAre26 #CONCACAF pic.twitter.com/E1nhmbAKMd — Fulbox (@fulboxOficial) November 19, 2025

Gol de Olger Escobar (@cfmontreal) para Guatemala que vence parcialmente 3-0 a Surinam en Eliminatorias CONCACAF. #CFMTL

pic.twitter.com/CiEWZz3heA — Golazo Canadá (@GolazoCanadaTW) November 19, 2025

¡Así fue el gol de Óscar Santis con el que Guatemala está goleando 3-0 a Surinam y le está dando el boleto a Panamá al Mundial 2026!



Además, el que gane de Costa Rica vs Honduras iría al repechaje (el empate le da el pase a la H)#CONCACAF #Mundial2026 pic.twitter.com/olkClQfD3B — Fulbox (@fulboxOficial) November 19, 2025

Con la victoria, la Bicolor finalizó en la tercera posición del grupo A de las eliminatorias de Concacaf, con ocho puntos.

Ahora, la Sele tendrá que enfocarse en empezar a prepararse de cara al Mundial de 2030, aunque primero deberá resolver varios temas como la continuidad de Luis Fernando Tena o, en su defecto, empezar a buscar al posible reemplazo. De poder concretar algún amistoso, Guatemala volvería a tener actividad en marzo del próximo año.