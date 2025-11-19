Versión Impresa
¡Honrosa actuación! Guatemala golea a Surinam, pero sigue fuera del Mundial

  • Con información de Redacción Deportes
18 de noviembre de 2025, 20:56
Selección Nacional
Guatemala goleó a Surinam en el último partido de las eliminatorias mundialistas de Concacaf. El resultado fue favorable para la Bicolor, pero no le sirve para clasificar al mundial. (Foto: Nuestro Diario)

La Selección de Guatemala cerró con dignidad con dignidad la eliminatoria mundialista tras golear a Surinam. Sin embargo, el resultado no le favorece y queda fuera de la clasificación mundialista.

La Selección Nacional se despidió de una nueva eliminatoria con la frente en alto, al vencer 3-1 a Surinam, que lamentablemente no valió de mucho más que para que la gente se fuera con buenas sensaciones del estadio El Trébol.

Gracias a el gol/las anotaciones de Darwin Lom, Olger Escoar y Óscar Santis, la Azul y Blanco se fue con un triunfo del camino a United 2026, en el que ya no peleábamos absolutamente por nada, tras la derrota del pasado jueves contra Panamá. El descuento de Surinam cayó al 90+4, ya en los últimos suspiros del encuentro.

Mira los goles:

Con la victoria, la Bicolor finalizó en la tercera posición del grupo A de las eliminatorias de Concacaf, con ocho puntos.

Ahora, la Sele tendrá que enfocarse en empezar a prepararse de cara al Mundial de 2030, aunque primero deberá resolver varios temas como la continuidad de Luis Fernando Tena o, en su defecto, empezar a buscar al posible reemplazo. De poder concretar algún amistoso, Guatemala volvería a tener actividad en marzo del próximo año.

