Cristiano Ronaldo rompe récord de Carlos Ruiz 9 años después

-

Y un día tenía que suceder. Solo una figura de la talla de Cristiano Ronaldo estaba facultado para lograrlo.

MÁS FÚTBOL: Argentina recupera a Messi para amistoso contra Puerto Rico

El delantero estrella de Portugal marcó un doblete en el empate 2-2 ante Hungría para llegar a 41 goles y superar el récord que estableció el guatemalteco Carlos Humberto Ruiz de anotaciones en eliminatorias mundialistas.

‼️NUEVO RÉCORD MUNDIAL‼️



Cristiano Ronaldo (40) supera al guatemalteco Carlos "Pescadito" Ruiz (39) y se convierte en el máximo goleador en TODA la historia de las Eliminatorias para la Copa del Mundo



Otra marca universal más en el inmenso palmarés de un jugador extraterrestre pic.twitter.com/OdOz2059VQ — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 14, 2025

Eso sí, tuvieron que pasar 9 años para que el astro portugués quitara del primer lugar al "Pescadito".

A sus 40 años, CR7 necesitó de 51 partidos para convertirse en el máximo goleador en eliminatorias mundialistas. Ruiz, ya retirado, alcanzó los 39 goles en 47 apariciones con la Bicolor.

Make that 41...



Unlike this graphic, Cristiano Ronaldo is timeless. https://t.co/JKfWtb913n — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) October 14, 2025

En el tercer lugar se ubica en astro argentino Lionel Messi, quien suma 36 goles en 72 juegos con la Albiceleste.

Ruiz se convirtió en el portador del récord el día que se retiró, cuando marcó 5 goles en la goleada de Guatemala 9-3 sobre San Vicente y las Granadinas, en el cierre de la cuarta ronda de la eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018.