Pasión e ilusión: La gente respondió para llenar el Cementos Progreso

La ilusión está a flote en la afición guatemalteca y quedó demostrado con la afluencia de gente que hubo en el estadio Cementos Progreso, para mostrar su apoyo en el inicio de la última fase de la eliminatoria, frente a El Salvador.

Con banderas, gorros, máscaras y camisolas, así llegaron todos los seguidores al recinto de la zona 6 desde tempranas horas, para agarrar un buen lugar y pasar un rato alegre con todas las actividades en las afueras de los graderíos.

Las puertas se abrieron a las 4 de la tarde y desde antes estaba la gente ya haciendo su respectiva cola, demostrando la ilusión que tienen todos los seguidores con nuestra Selección, que esperaban todos que respondiera en el terreno de juego.