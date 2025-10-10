¡En el último minuto! Surinam le roba la victoria a la Selección de Guatemala

-

Cerca del final, Surinam le robó el triunfo a la Selección de Guatemala y empató el encuentro.

La Selección de Guatemala sigue sin poder celebrar su primer triunfo en las eliminatorias al Mundial United 2026, después de empatar 1-1 en su visita a Surinam, en el partido correspondiente a la tercera jornada.

Con la igualdad, la Azul y Blanco, que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, se queda con 2 puntos de 9 posibles y queda a expensas del encuentro entre El Salvador y Panamá, para calcular qué futuro le espera.

El combinado patrio sufrió contra un equipo sudamericano, que hizo el desgaste, acosó la portería con reiterados centros y uno que otro disparo, el más claro del primer periodo, de Richonell Margaret que Nichola Hagen tapó y luego se estampó en el travesaño.

Pero en el complemento, Tena hizo los respectivos ajustes para corregir la plana y con el tanto de Darwin Lom, en el minuto 75, logró nivelar la diana de los suriboys, convertida en el 90+4.

Ahora, la Selección se enfoca en devolverle la visita a El Salvador, el próximo martes, en el estadio Cuscatlán. Triunfar es obligatorio para mantener vivas las esperanzas de asistir por primera vez a la máxima justa del balompié.