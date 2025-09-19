Pasajero armado hiere a piloto de bus en zona 1

Los otros pasajeros del bus desarmaron al atacante y le golpearon la cabeza con su arma.
El pasajero de un bus extraurbano, presuntamente bajo efectos de alcohol, disparó contra el conductor mientras la unidad esperaba el cambio de luz en un semáforo de la en la 17 calle y 9a avenida zona 1.
El conductor, identificado como Emmanuel Zepeda, de 40 años, resultó herido en la pierna. Testigos indicaron que el agresor se levantó de su asiento y, sin mediar palabra, accionó su arma al molestarse por la demora en el avance del bus.
La detonación provocó pánico en el resto de pasajeros, quienes se abalanzaron sobre el atacante, lo desarmaron y le causaron una herida en la cabeza con la cacha del arma.
Bomberos Municipales llegaron al lugar y brindaron atención a ambos heridos. El conductor fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, mientras que el agresor fue remitido a la Torre de Tribunales para quedar a disposición de las autoridades.
Pasajeros expresaron que previo al abordaje existe control de seguridad y está prohibido portar armas, por lo que no saben cómo el responsable logró ingresar armado.
La unidad fue sustituida y los pasajeros continuaron su viaje hacia Cobán.