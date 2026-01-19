¿Qué pasará con los partidos de la Liga Nacional ante el Estado de Sitio?

⚽ Arranca el Torneo Clausura 2026 de la Liga Bantrab.



Fase de clasificación – Primera vuelta

J1: 20, 21 y 22 de enero

J2: 24 y 25 de enero

J3: 27, 28 y 29 de enero

J4: 30 y 31 de enero / 1 de febrero

J5: 6, 7 y 8 de febrero

J6: 13, 14 y 15 de febrero pic.twitter.com/LEb2Wl8GIO