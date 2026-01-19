¿Qué pasará con los partidos de la Liga Nacional ante el Estado de Sitio?

El partido inaugural está programado para jugarse en el estadio Mario Camposeco, donde Xelajú recibiría a Aurora.
La primera jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional está programada para disputarse esta semana, pero algunos aficionados se han cuestionado sobre qué pasará con el fútbol guatemalteco luego de que se decretara Estado de Sitio en todo el país por 30 días.
Sin embargo, las autoridades de la Liga Nacional y de la Federación de Fútbol de Guatemala confirmaron que continúan preparándose para el inicio del torneo.
"En tanto no haya una prohibición expresa y específica, nosotros continuamos con nuestra planificación", indicó William Rosales, gerente de la Liga Batrab.
De momento la primera jornada se estaría disputando con total normalidad, siendo el primer partido este martes 20 de enero, entre Xelajú y Aurora, duelo a disputarse a las 20:00 en el estadio Mario Camposeco.
El resto de la jornada inaugural se disputará de la siguiente manera:
Miércoles 21 de enero
- Cobán Imperial vs Antigua GFC a las 14:00 horas.
- Achuapa vs Comunicaciones FC a las 16:00 horas.
- Malacateco vs Marquense a las 19:00 horas.
Jueves 22 de enero
- Municipal vs Mictlán a las 16:00 horas.
- Guastatoya vs Mixco a las 18:00 horas.