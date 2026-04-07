Paseo Italia regresa a Cayalá con ingreso gratuito

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Paseo Italia regresa a Ciudad Cayalá para celebrar su décima edición los días sábado 18 y domingo 19 de abril, en horario de 10:00 a 22:00 horas, con ingreso gratuito al público.

Organizado por la Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala, Paseo Italia reúne a empresas, instituciones y visitantes en un entorno que promueve relaciones comerciales y culturales entre ambos países.

“Paseo Italia es el punto de encuentro donde la cultura, la tradición y la innovación italiana cobran vida en Guatemala. ” Giovanni Musella , presidente de la Cámara.

Por su parte, Bárbara Sosa, representante de Banco Industrial, indicó que el apoyo a este tipo de iniciativas permite impulsar el intercambio cultural y generar oportunidades económicas.

Actividades y experiencias para los asistentes

Durante esta edición, el evento contará con más de 40 marcas y expositores que presentarán productos y servicios vinculados con Italia.

Entre las actividades programadas se incluyen:

Taller "elabora tu propio tiramisú"

Club de conversación en italiano

Simuladores de Fórmula 1 y fútbol

Espacios dedicados al diseño y estilo de vida

Como parte de las novedades, se implementará el "Pasaporte Paseo Italia", una dinámica que permitirá a los asistentes interactuar con las marcas participantes y optar a premios.

Además, participarán empresas italianas provenientes de Vicenza, ampliando la presencia internacional dentro del evento.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Impacto económico y cultural

Paseo Italia impulsa sectores como gastronomía, turismo y comercio, al tiempo que facilita la conexión entre empresas italianas y guatemaltecas.

“ Ser sede de la décima edición de Paseo Italia reafirma nuestro compromiso con experiencias culturales. ” Giancarlo Poggio , director de mercadeo de Ciudad Cayalá.

Proyección del evento

Tras diez años de trayectoria, Paseo Italia busca continuar como una plataforma para el intercambio cultural y comercial, así como para la presentación de productos y experiencias vinculadas con Italia.

Para conocer la programación completa, los interesados pueden consultar las redes sociales de la Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala y Paseo Italia.