Paseo Italia regresa a Cayalá con ingreso gratuito

Paseo Italia regresa a Ciudad Cayalá para celebrar su décima edición los días sábado 18 y domingo 19 de abril, en horario de 10:00 a 22:00 horas, con ingreso gratuito al público.
Organizado por la Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala, Paseo Italia reúne a empresas, instituciones y visitantes en un entorno que promueve relaciones comerciales y culturales entre ambos países.
Por su parte, Bárbara Sosa, representante de Banco Industrial, indicó que el apoyo a este tipo de iniciativas permite impulsar el intercambio cultural y generar oportunidades económicas.
Actividades y experiencias para los asistentes
Durante esta edición, el evento contará con más de 40 marcas y expositores que presentarán productos y servicios vinculados con Italia.
Entre las actividades programadas se incluyen:
- Taller "elabora tu propio tiramisú"
- Club de conversación en italiano
- Simuladores de Fórmula 1 y fútbol
- Espacios dedicados al diseño y estilo de vida
Como parte de las novedades, se implementará el "Pasaporte Paseo Italia", una dinámica que permitirá a los asistentes interactuar con las marcas participantes y optar a premios.
Además, participarán empresas italianas provenientes de Vicenza, ampliando la presencia internacional dentro del evento.
Impacto económico y cultural
Paseo Italia impulsa sectores como gastronomía, turismo y comercio, al tiempo que facilita la conexión entre empresas italianas y guatemaltecas.
Proyección del evento
Tras diez años de trayectoria, Paseo Italia busca continuar como una plataforma para el intercambio cultural y comercial, así como para la presentación de productos y experiencias vinculadas con Italia.
Para conocer la programación completa, los interesados pueden consultar las redes sociales de la Cámara de Comercio e Industria Italiana en Guatemala y Paseo Italia.