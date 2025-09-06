Versión Impresa
Esto dijo Ricardo Arjona en la alfombra azul del US Open

  • Por Selene Mejía
05 de septiembre de 2025, 19:51
Es primera vez que Ricardo Arjona es captado en una alfombra azul. (Foto: US Open)

Ricardo Arjona fue captado posando en la Alfombra Azul del US Open, sorprendiendo a muchos, pues no suele pasar por una por timidez. 

El guatemalteco fue abordado por las cámaras oficiales del evento deportivo y le preguntaron quéin sería su jugador ideal, a partir de los tenistas que admira. 

"¿Que yo haga a mi jugador perfecto? ¿eso tengo que hacer ahora? ¡es una prueba fuerte!", dijo.

"Derecha: Federer, revés: Sinner, en saque escogería a Federer también, mejor jugador en la red: Djokovic, mentalidad: Nadal, velocidad: Alcaraz", explicó, demostrando su pasión secreta por el tenis

Es primera vez que se ve a Arjona en desfilando por una alfombra, esta vez eligió una azul y deportiva. Muchos quedaron deslumbrados con esta inesperada aparición que ya es viral. 

El guatemalteco aparece a poco tiempo de hacer Sold Out en Guatemala, Nueva York, Miami y Argentina, convirtiéndo a "Lo que el SECO no dijo" en uno de los show más esperados de 2026. 

