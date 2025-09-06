Esto dijo Ricardo Arjona en la alfombra azul del US Open

Ricardo Arjona fue captado posando en la Alfombra Azul del US Open, sorprendiendo a muchos, pues no suele pasar por una por timidez.
El guatemalteco fue abordado por las cámaras oficiales del evento deportivo y le preguntaron quéin sería su jugador ideal, a partir de los tenistas que admira.
"¿Que yo haga a mi jugador perfecto? ¿eso tengo que hacer ahora? ¡es una prueba fuerte!", dijo.
"Derecha: Federer, revés: Sinner, en saque escogería a Federer también, mejor jugador en la red: Djokovic, mentalidad: Nadal, velocidad: Alcaraz", explicó, demostrando su pasión secreta por el tenis.
Es primera vez que se ve a Arjona en desfilando por una alfombra, esta vez eligió una azul y deportiva. Muchos quedaron deslumbrados con esta inesperada aparición que ya es viral.
El guatemalteco aparece a poco tiempo de hacer Sold Out en Guatemala, Nueva York, Miami y Argentina, convirtiéndo a "Lo que el SECO no dijo" en uno de los show más esperados de 2026.
