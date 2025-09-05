¡En una alfombra! Captan a Ricardo Arjona en prestigioso evento

-

Como algo inusual Ricardo Arjona fue captado por los medios en la Alfombra de un evento.

El cantautor guatemalteco fue "cachado" por la revista ¡Hola! USA ,en la alfombra azul de las semifinales femeninas del US Open, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.

Esto no es común y podría decirse que es la primera vez, incluso en una entrevista con Al Rojo Vivo, 8 años atrás, Ricardo comentó que no es asiduo a caminar por estas pasarelas de moda o atender a las premiaciones, por ello ha sido tachado de arrogante, sin embargo, el verdadero motivo de evitarlas es su timidez.

"Me da mucho miedo este tiempo de eventos. Soy un miedoso. Toda la parafernalia que envuelve estos premios, hay una enorme dosis de timidez detrás de esto", dijo en esa ocasión.

El guatemalteco no ha sido visto en alguna alfombra roja de los Grammy o los Billboard, por ello muchos hablan de este acontecimiento.

Su look

El guatemalteco lució un estilo a lo "old money", con un blazer de lino en color crudo y una camisa y pantalón de algodón en color café, en su expresión hay bastante timidez y recato, la reacción de los fans se salió de control.

"Lo amo", "mi amor" y "cada día más bello", se lee.

Ricardo Arjona en la alfombra azul del US Open.

View this post on Instagram A post shared by HOLA! USA (@holausa)

