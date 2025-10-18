¡No hay paso! Pasarela colapsa en Aguilar Batres tras choque de tráiler (video)

Ambos carriles con dirección a la ciudad se encuentran totalmente bloqueados.
Durante la madrugada, de este sábado 18 de octubre, en la calzada Aguilar Batres, zona 11, transporte de carga pesada impactó contra la pasarela ubicada frente al Liceo Javier.
De acuerdo con información preliminar, el vehículo pesado transitaba por el sector cuando impactó con la estructura peatonal, provocando su colapso parcial de la vía con dirección a la ciudad de Guatemala.
Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentran en lugar para coordinar el desvío del tránsito debido al cierre del paso.
Las autoridades recomiendan a los conductores utilizar vías alternas mientras se realizan las labores de limpieza y retiro de los restos metálicos de la pasarela.