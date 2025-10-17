Abundante lluvia y fuertes vientos: así estará el clima este sábado 18 de octubre

Las lluvias seguirán debido a un sistema de baja presión.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que un sistema de baja presión seguirá provocando tormentas locales, acompañadas de intensas lluvias y vientos fuertes.
El día empezará con abundante neblina. Habrá nubosidad dispersa durante toda la mañana.
Sn embargo, por la tarde el clima cambiará, pues el ingreso de humedad y el calentamiento diurno promoverán lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en el sur y centro del país.
Las lluvias pueden extenderse hasta la noche, con posible caída de granizo.