Abundante lluvia y fuertes vientos: así estará el clima este sábado 18 de octubre

  • Por Jessica González
17 de octubre de 2025, 16:13
Un sistema de alta presión seguirá afectando al país. (Foto: Shutterstock)

Las lluvias seguirán debido a un sistema de baja presión.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que un sistema de baja presión seguirá provocando tormentas locales, acompañadas de intensas lluvias y vientos fuertes.

El día empezará con abundante neblina. Habrá nubosidad dispersa durante toda la mañana.

Sn embargo, por la tarde el clima cambiará, pues el ingreso de humedad y el calentamiento diurno promoverán lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en el sur y centro del país. 

Las lluvias pueden extenderse hasta la noche, con posible caída de granizo. 

