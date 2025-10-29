Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Paso a desnivel en Santa Catarina Pinula entra a una nueva fase (video)

  • Por Jessica González
29 de octubre de 2025, 14:58
La construcción del paso entrará a una nueva fase a partir de noviembre. (Foto: redes sociales)

La construcción del paso entrará a una nueva fase a partir de noviembre. (Foto: redes sociales)

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, confirmó el avance clave en la construcción del paso a desnivel Don Justo. La obra que busca reducir el tráfico de 120 mil automovilistas entra en una nueva fase de montaje.

OTRAS NOTICIAS: Tráfico del 31 de octubre: Halloween y Arjona complicarán la ciudad

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, habló sobre cómo sigue avanzando la construcción del paso a desnivel "Don Justo", en Carretera a El Salvador, el cual busca beneficiar a 120 mil automovilistas.

Se trata de un puente elevado para que los vehículos que vienen de la capital por Carretera a El Salvador para ingresar a San José Pinula, pasen sobre él y puedan así evitar el tránsito en el sector.

Este miércoles 29 de octubre, Siero llegó al lugar y mostró cómo avanza la obra.

"Hemos terminado de fundir todas la columnas y apoyos para recibir las vigas en los próximos días", dijo Siero.

El alcalde afirmó que la siguiente etapa inicia en noviembre con la instalación de vigas prefabricadas en todas las columnas. 

Mira aquí el video: 

Se espera que en enero del 2026 el paso a desnivel ya esté habilitado por completo.

Con este nuevo puente, el más largo que se ha construido sobre Carretera a El Salvador, se pretende reducir el tráfico de manera eficiente en el sector.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar