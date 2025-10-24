¿Qué pasó con los pandilleros recapturados del Barrio 18?

-

De los 20 pandilleros fugados de la cárcel de Fraijanes II, cuatro han sido recapturados, sin embargo, de estos últimos ninguno ha enfrentado audiencia por el delito de evasión hasta el momento.

El 12 de octubre pasado, autoridades del Sistema Penitenciario confirmaron que 20 pandilleros del Barrio 18 que guardaban prisión en Fraijanes II se habían fugado. Hasta el momento se desconoce la fecha exacta de la evasión y cómo lo hicieron.

Un día después de notificarse la fuga, el 13 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, conocido como "Black Demon". Fue detenido en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa.

(Foto: PNC)

El 14 de octubre, la Fiscalía Municipal de Santa Catarina Pinula, solicitó a un juzgado que girara órdenes de captura en contra de los 20 pandilleros fugados por el delito de evasión. Esas órdenes fueron autorizadas.

El 18 de octubre, la Fiscalía contra el delito de Extorsión y la PNC, realizaron allanamientos en Huehuetenango. En dos casas ubicadas en área residencial, fueron recapturados Melcin Gabriel De León, alias "Little Strong", y Marlon Manolo Martínez Sincuir, alias "Spectro" o "Mounstro".

(Foto: MP)

(Foto: MP)

Mientras, el 21 de octubre, la PNC capturó a Nicolás Xantes Sis, alias "El Brown", en el kilómetro 82 de la ruta hacia La Democracia, Escuintla.

Estos pandilleros ya estaban acusados de varios delitos, entre estos, extorsión, asesinato y asociación ilícita, pero ahora deben enfrentar una nueva audiencia, por el delito de evasión.

(Foto: PNC)

¿En dónde están?

Hasta el momento, ninguno de los cuatro pandilleros ha enfrentado audiencia por la evasión.

El Sistema Penitenciario indicó que por motivos de seguridad no revelará en dónde permanecen recluidos, aunque una fuente confirmó que Black Demon está en la cárcel de Matamoros, mientras Little Strong, Monstruo y El Brown están dentro del Preventivo para Varones en la zona 18.

Los cuatro podrían enfrentar audiencia de manera conjunta, pues se intenta conexar los expedientes y que todos sean conocidos por el Juzgado Tercero de Instancia Penal.

4 de los 10 pandilleros fugados ya fueron recapturados. (Foto: Mingob)

Órdenes de captura

Por la fuga de los 20 pandilleros, la Fiscalía de delitos Administrativos solicitó órdenes de captura en contra de funcionarios.

Por el momento, solo Victor Alvaño, subdirector del centro Fraijanes II ha sido capturado, pero no ha tenido audiencia de primera declaración.

Mientras, se mantiene activa la órden de captura en contra de la ex viceministra Claudia Palencia, exdirector del Sistema Penitenciario Ludin Godínez y del alcaide de Fraijanes II, Eladio Ramos.