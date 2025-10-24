Presidente dice que no sabe en dónde está Francisco Jiménez

-

El Presidente Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa, presentó al nuevo ministro de Gobernació y aseguró que desconoce el paradero de Francisco Jiménez, quien renunció al cargo.

El presidente Bernardo Arévalo indicó durante una conferencia de prensa que no sabe donde está el exministro de Gobernación Francisco Jiménez, quien ayer salió del país, según fuentes del Ministerio de Gobernación.

"No sé dónde está el doctor Jiménez. Ustedes vieron las declaraciones", respondió el mandatario a la interrogante de si sabía dónde se encuentra el exministro de Gobernación.

El gobernante indicó que lo que sabe es que como parte de la de la etapa de salida de Jiménez estaba "en un proceso de colaboración con el Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en la investigación del Barrio 18 y de temas de narcotráfico".

El mandatario no brindó más detalles sobre la salida de Francisco Jiménez del Ministerio de Gobernación. (Foto: Estuardo Paredes / Soy502)

"Él —Jiménez— firmó el nombramiento correspondiente para pasar el relevo al Ministerio de Gobernación y después de eso ya está. Así que no tengo información", recalcó Arévalo.

Ante las declaraciones que dio el presidente, periodistas le repreguntaron si el exministro se encontraba en Estados Unidos.

"No sé dónde se encuentra. Le dije, no sé dónde se encuentra", repitió el mandatario.

La tarde del jueves, una fuente del Ministerio de Gobernación confirmó a Soy502 que Francisco Jiménez abandonó el país luego de entregar el cargo como ministro de Gobernación.

Arévalo aceptó la renuncia de Jiménez el pasado 14 de octubre, tres días después de que se conociera la fuga masiva de 20 reos de alta peligrosidad de la cárcel de Fraijanes II. Además, en ese momento anunció la salida de dos viceministros.

Posteriormente, anunció como ministro de Gobernación al juez Marco Antonio Villeda, quien asumió en el cargo luego que la Corte Suprema de Justicia le concediera ausentarse de sus labores sin derecho a salario. Villeda ya participó en la conferencia de La Ronda de este viernes 24 de octubre.