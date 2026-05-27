¿Vas a pintar tu carro? Conoce los trámites legales para evitar multas

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Si planeas realizar un cambio de color de vehículo en Guatemala, conoce los requisitos legales ante la SAT. Desde el uso del formulario SAT-8933 hasta el expertaje de la PNC

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Cambiar el color de un vehículo, ya sea por deterioro, reparación o por motivos estéticos, es un proceso que requiere cumplir con ciertos requisitos legales. Cumplir con este trámite de forma adecuada evitará inconvenientes o sanciones posteriores.

Antes de efectuar cualquier modificación, es fundamental que el propietario verifique que la tarjeta de circulación, emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria, esté vigente. Además, el vehículo no debe tener multas pendientes y el impuesto de circulación debe estar al día.

Toma en cuenta el proceso para el cambio de pintura del vehículo. (Foto: Cortesía Club del Pintor)

También es necesario contar con la licencia de conducir vigente y el Documento Personal de Identificación (DPI) actualizado. Estos documentos son indispensables para realizar el expertaje vehicular ante la Policía Nacional Civil, procedimiento obligatorio para validar el cambio.

Con la documentación en orden, el siguiente paso es ingresar al portal de la SAT y completar el formulario SAT-8933, denominado "Modificación, Rectificación de Datos o Cambio de Uso". Para ello, se debe contar con acceso al servicio de BancaSAT.

Hay que solicitar el expertaje tras el cambio de color. (Foto: Archivo)

En el caso de vehículos destinados a actividades como taxi o transporte de carga, se deberá presentar una autorización adicional de la Dirección General de Transportes. Asimismo, durante el proceso se solicitará la factura del taller donde se realizó el trabajo de pintura o las facturas de compra de los materiales utilizados.

Posteriormente, se debe efectuar el pago correspondiente al trámite, el cual es de Q60. Este monto aplica para modificaciones como cambio de color, motor o asientos, y puede cancelarse en bancos autorizados del sistema.

Toma en cuenta todos los requisitos para el cambio de color de tu vehículo. (Foto: Archivo)

Luego, es necesario generar el anexo del formulario SAT-8933 a través de la plataforma Declaraguate, donde también se imprime la solicitud del trámite.

Con todos los documentos y el comprobante de pago, el contribuyente deberá acudir a una oficina o agencia tributaria para completar el proceso. Al finalizar la gestión en la agencia virtual, se podrán descargar los distintivos electrónicos actualizados, incluyendo la tarjeta de circulación y el certificado de propiedad.

El expertaje se lleva a cabo en la Policía Nacional Civil. (Foto: Archivo)

Es importante no olvidar agendar la cita para el expertaje en la Policía Nacional Civil, requisito clave dentro del procedimiento.

Finalmente, se debe tomar en cuenta que si el cambio de color fue realizado por un taller, se debe presentar la factura a nombre del propietario, detallando el número de placa y el nuevo color del vehículo.

Si el trabajo fue realizado por el propio dueño, será necesario adjuntar un acta notarial de declaración jurada en la que se indique que la modificación fue hecha por él mismo, incluyendo los datos del vehículo.