Patrick Schwarzenegger y Abby Champion se casan en Idaho

- La ceremonia privada reunió a la familia Schwarzenegger y Champion en un evento sin igual. PODRÍA INTERESARTE: Inseparables, Joseph Baena y Arnold Schwarzenegger van juntos al gimnasio El actor y la modelo estadounidenses se juraron amor eterno el sábado 6 de septiembre, en una boda privada con vistas al lago Coeur d'Alene en el norte de Idaho. Abby Champion lució un elegante vestido blanco con corte clásico, mientras que Patrick Schwarzenegger apostó por un esmoquin blanco, pantalones negros y corbatín a juego. La modelo deslumbró con un vestido blanco clásico en su gran día. (Foto: People) LEE: ¡Junto a Terminator! Guatemalteco Joseph Baena aparece con su padre Entre los invitados se encontraban los padres de Patrick, su padre Arnold Schwarzenegger y su madre Maria Shriver, además de su hermana Katherine Schwarzenegger Pratt y su esposo Chris Pratt. Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver acompañaron a su hijo en la boda. (Foto: People) Por parte de Champion, su madre Laura y su padre Greg asistieron a las nupcias para acompañar a su hija en el mejor día de su vida. El medio People había publicado que su medio hermano, el actor de origen guatemalteco Joseph Baena, había asistido a la boda, aunque actualizaron la información rápidamente y eliminaron su nombre de la lista.